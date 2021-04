“Yo no tenía un novio productor”: Farina le lanza fuerte indirecta a Karol G

En las últimas semanas, Farina ha dado de que hablar en las redes sociales por su talento musical. A pesar que estuvo varios años ‘ausente’ o poco notoria en el género, este 2021 la colombiana volvió con toda las de la ley. Sin embargo, esta vez fue protagonista por una supuesta indirecta que le lanzó a Karol G.

Farina y Karol G son las dos más fuertes representantes de Colombia en el género urbano; ambas han consolidado una fuerte y larga carrera musical para llegar al éxito que tienen hoy en día.

Durante una entrevista con El Molusco Tv., Farina contó sus inicios como artista y en ese momento aprovechó para lanzar un comentario, que al parecer iba dirigido para la reguetonera paisa radicada en Miami.

“Yo no sabía cómo ir a un estudio, yo no tenía un novio productor que me produjera mis canciones”, dijo Farina en la conversación con el periodista de Puerto Rico.

Al parecer, dicho comentario se refería a la anterior relación de Karol G con Bull Nene, con el que estuvo varios años, pero por motivos personales, cada uno decidió seguir por caminos diferentes.

‘Bull Nene’ es un compositor colombiano que se ha ganado el reconocimiento por acompañar a varios cantantes en la producción musical. Pero, además, su vida se hizo aún más pública cuando se conoció su romance con Karol G.

Por supuesto, él con su experiencia y ella emprendiendo su carrera, le aportó bastante en el tiempo que estuvieron juntos y trabajaron en su pasión en común, la música.

Por esta razón, algunos internautas especularon que lo que Farina dijo públicamente tuvo que ver con la exnovia del productor.

“Eso fue para Karol G. Karol G nunca será mejor cantante que Farina”, “Como ella dice, no tuvo un novio que le produjera sus canciones, ella solita ha salido adelante”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

En los comentarios, también se refirieron a la relación de la paisa con Anuel AA, cuyo fin fue confirmado hace unos días. Al parecer para muchos usuarios Karol G también aprovechó este noviazgo para escalar su reconocimiento mundial acostillas del puertorriqueño.

Por otro lado, Farina, y su colega estadounidense, Arcángel, lanzaron el pasado 22 de abril un proyecto en conjunto llamado ‘FloWers’, un EP de seis canciones que, por estos días, ronda todas las plataformas digitales de reproducción musical.

A través de sus redes sociales, los dos artistas han estado compartiendo información, fotografías, y letras de los temas que incluye este trabajo discográfico en conjunto que, por el momento, tiene dos videos musicales, y se encuentra a la espera de otros cuatro.

“Bueno, hoy estamos de lanzamiento con FloWers, que es el EP con Arcángel (...) seis canciones, seis videos (...) estoy emocionada de entregarles esto, de todo corazón, Hoy, a las 7:00 p.m, todos a las plataformas digitales (...) quiero que se lo disfruten, está hecho con todo el amor del mundo”, dijo la colombiana en su cuenta de Instagram.

Aunque el EP tiene seis canciones, reveló Farina, la séptima se está guardando para después. Según comentó la intérprete, en su entrevista, las siete canciones fueron compuestas por ella y Arcángel, exceptuando a ‘La Boca’ en la que participó otro compositor. “El hacía sus partes, yo hacías mis partes”, explicó Farina.

“Es un honor y orgullo ser parte del primer EP en la historia latina de un hombre y una mujer en la música urbana. Hecho con muchísimo amor para todos. Amé y amo trabajar contigo Arcángel”, escribió Farina.

La boca, primera canción que lanzó el dúo hace casi dos meses recibió una nominación en los premios Heat del 2021, próximos a celebrarse en junio. Farina y Arcángel competirán para llevarse el galardón de ‘Mejor colaboración’ contra, ‘Bebé’, de Camilo y El Alfa; y ‘¿Miedito o qué?’ de Karol G, Danny Ocean y Ovy On The Drums. Farina también está nominada a la categoría de ‘Mejor artista femenina’ al lado de las también colombianas Karol G, Greeicy, Farina y Kali Uchis.

También está nominada, en la lista de ‘Mejor artista región andina’ con Manuel Turizo, Sebastián Yatra y Mike Bahía; y a ‘Mejor artista urbano’ con Karol G y J Balvin.

