Colombia

Petro rechazó agresión presuntamente perpetrada por una mujer contra un joven en Bucaramanga: “La llenaron de odio, con mentiras”

La víctima aseguró que estaba en una marcha a favor del candidato presidencial Iván Cepeda cuando la ciudadana lo llamó “guerillero” y lo atacó

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La víctima aseguró que fue golpeado y rasguñado por una simpatizante de la candidatura de Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

El 12 de junio de 2026, un joven de Bucaramanga, Santander, publicó un video en sus redes sociales para denunciar un hecho de violencia del que fue víctima mientras acompañaba una manifestación en favor de la candidatura de Iván Cepeda Castro, el senador que aspira a la Presidencia de Colombia con el respaldo del Pacto Histórico.

Fui atacado, la verdad, por una abelardista. Hoy es 12 de junio del 2026, en la cual el día de hoy era la Marcha del Agua acá en Bucaramanga, Santander, Colombia, en la cual muchos me conocen, saben que soy pacifista y muchos conocen que yo voy a las marchas de Cepeda, del candidato Iván Cepeda Castro (sic)”, mencionó el joven en la grabación.

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Según detalló, participó en la marcha y portó en todo momento un cartel con el que expresó su apoyo al aspirante presidencial de izquierda. De repente, en la manifestación se encontró con una mujer que, según detalló, lo agredió verbal y físicamente.

El presidente Gustavo Petro citó a la Fiscalía en una publicación en la que rechazó la agresión que sufrió un joven en Bucaramanga - crédito Nacho Doce/Reuters
El presidente Gustavo Petro citó a la Fiscalía en una publicación en la que rechazó la agresión que sufrió un joven en Bucaramanga - crédito Nacho Doce/Reuters

“Comenzó a grabar la marcha. Como todo mundo graba la marcha, yo pensé que estaba con Iván Cepeda, cuando es que de la nada comienza a decirme: ‘Guerrillero, guerrillero, guerrillero’”, precisó la víctima.

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De acuerdo con su relato, la ciudadana que presuntamente lo agredió, lo golpeó en el rostro, lo aruñó y le clavó las uñas en la piel. “También me clava las uñas en el brazo, pero es muy mínimo, es muy mínimo, en la cual no se alcanza a ver”, dijo.

El joven aseguró que decidió denunciar públicamente lo que pasó para dejar una constancia. Afirmó que en ningún momento se vio involucrado en hechos de violencia. Asimismo, indicó que las afectaciones físicas que sufrió le causaron mucho dolor.

En este momento me está ardiendo el cuello hasta más no poder. Saben muchos, los que me conocen, los que estudiaron conmigo en la secundaria, más que todo en la secundaria, que yo me aguanto el dolor lo más que puedo. Pero es que en serio, esta vez este aruñetazo que se puede ver no me lo aguanto, la verdad”, señaló.

Reacción del presidente Petro ante la agresión denunciada

El presidente Gustavo Petro se pronunció al respecto a través de una publicación en su cuenta de X, en la que citó a la Fiscalía General de la Nación. El jefe de Estado aseguró que la mujer actuó con odio, convencida por información falsa que ha surgido en relación con las elecciones presidenciales.

El presidente Gustavo Petro aseguró que la mujer que presuntamente golpeó a un joven en Bucaramanga podría ser mamá y que, a su juicio, convirtió las caricias que le da a sus hijos en una "lesión" generado al joven - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro aseguró que la mujer que presuntamente golpeó a un joven en Bucaramanga podría ser mamá y que, a su juicio, convirtió las caricias que le da a sus hijos en una "lesión" generado al joven - crédito @petrogustavo/X

La señora que golpeó a este joven, @FiscaliaCol, será una madre y acaricia a sus hijos, pero transforma su caricia en lesión al defensor del agua de Bucaramanga porque la llenaron de odio, con mentiras irradiadas con inteligencia artificial bien paga”, aseveró.

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella fueron atacados en Chía

Un hecho de violencia similar se presentó el 13 de junio, en Chía, Cundinamarca. En este caso, según reveló Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de la campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella, personas que portaban armas blancas agredieron a simpatizantes de la campaña del aspirante de la derecha.

“Los seguidores de Petro - Cepeda están pasando todos los niveles. Esto es casi delincuencial. Hoy en Chía, Cundinamarca, agredieron de forma salvaje y criminal a unas personas que voluntariamente apoyan a @ABDELAESPRIELLA. Atacaron con cuchillos, machetes e hirieron de gravedad a una mujer adulta mayor”, detalló el también exalcalde de Bucaramanga.

Voluntarios de la campaña de Abelardo de la Espriella aseguraron que fueron agredidos por una mujer y un hombre que tenían cuchillos y cadenas - crédito @soyjaimeandres/X

En la grabación difundida en redes sociales se ve a dos personas, una mujer y un hombre, insultando y atacando a uno de los voluntarios que estaba impulsando la candidatura de De la Espriella.

El alcalde de Chía, Leonardo Donoso, informó que tres personas fueron capturadas por estos hechos. Jaime Andrés Beltrán pidió que sean judicializadas.

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