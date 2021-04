Qué está pasando con Anuel AA: tras la ruptura con Karol G luce más delgado

En la imagen, el cantante puertorriqueño Anuel AA (i), junto a su pareja, la cantante colombiana Karol G. EFE/Giorgio Viera/Archivo

En la más reciente publicación de Anuel AA, sus seguidores detallaron algo en él y empezaron a especular que se encuentra sentimentalmente muy mal y sufriendo tras su ruptura con Karol G. En un video, Emmanuel quiso presumir un lujoso reloj que le costó, según la descripción del post, un millón y medio de dólares.

La grabación inicia con un plano detalle del reloj, donde se aprecia cada uno de los diamantes que conforman el accesorio. Mientras la cámara se aleja, una voz masculina pregunta por la hora y Anuel no duda en responder con la que se sería la presumida cifra que costó la pieza.

“¿Qué hora es?”, pregunta el hombre, a lo que el intérprete de ‘Medusa’ dice: “Las 1.5 millones”.

Sin embargo, muchos de los internautas, que aún siguen conmovidos con la ruptura de Anuel y Karol G, comentaron en la misma publicación que el puertorriqueño se veía más flaco de lo normal y que seguramente era por la tusa que estaba atravesando.

“Te ves flaquito, las rupturas son fuertes”, “Estás más flaco”, “Anuel está delgado, le ha dado duro la separación”, “Se le ve que está sufriendo, Anuel”, “Te estás poniendo flaco Enma”, son algunos de los comentarios.

Esta es la publicación por la que varios seguidores de Anuel afirman que ha perdido peso por ruptura con Karol G

El pasado 20 de abril, en una transmisión en vivo por Instagram, el cantante puertorriqueño confirmó que desde hace unos cuatro meses se acabó su relación con la artista colombiana Karol G, con quien sostenían un romance de más de dos años, el cual parecía llevarlos al altar en poco tiempo.

“He visto muchas cosas de que Anuel y Karol se alejaron o se dejaron e inventándose historias bien locas de ella y de mí también. Karol y yo, ahora mismo, no estamos juntos. Llevamos como cuatro meses que no estamos juntos. No tenemos una mala relación ni comunicación, estamos bien”, explicó el boricua a través de su red social.

Con estas afirmaciones, el cantante Anuel AA rompió su silencio y quiso poner fin a las inquietantes preguntas de seguidores y medios de comunicación, que no tenían claro cuál era el verdadero estado de su relación. Asimismo, enfatizó en que no es que la haya dejado de amar porque, de hecho, señaló que aún la ama, sino que tanto él como la cantante paisa decidieron tomar un nuevo rumbo.

“Obviamente, yo la amo y ella me ama, pero ya, definitivamente, Karol decidió tomar su rumbo y yo también”, agregó Anuel AA a sus declaraciones.

Sin embargo, en marzo de este año, Karol G, durante una entrevista con Los Ángeles Times, afirmó que su noviazgo con el boricua seguía estable y que, en vez de una ruptura, se trató de un espacio que se dieron en las plataformas digitales.

“Anuel y yo decidimos alejarnos de las redes sociales porque nos convertimos en un blanco. Si algo definitivo sucediera, seremos nosotros los que lo comuniquemos”, aseguró la paisa en el diálogo con el medio.

Por esta razón, las dudas en torno a su relación continuaron e, incluso, se incrementaron, pues no se conocía si su romance de dos años seguía firme a pesar de que cada uno se encontraba enfocado en sus proyectos personales y hubiesen dejado de compartir la intimidad de sus vidas en redes sociales. Además, no era claro por qué ambos se dejaron de seguir Instagram.

Pero los rumores de la ruptura parecían haber perdido fuerza en marzo, después de un video que circuló en las redes sociales de la fiesta que realizó Karol G con amigos y conocidos para celebrar el lanzamiento de su álbum, llamado KG0516, el cual presentó recientemente en el escenario de The Tonight Show de Jimmy Fallon, y que contiene una recopilación de sus canciones más reconocidas con colaboraciones inéditas.

La artista celebró con una reunión en la que se le vio muy contenta bailando y festejando con sus amigos, pero, uno de los asistentes a la fiesta subió un video en el que se ve a la cantante, reconocida por el color azul en su pelo, abrazada de quien al parecer es Anuel AA.

Sin embargo, luego de las declaraciones dadas por el mismo Anuel AA, las piezas ya comienzan a encajar, pues en los últimos días, también se conoció un video en el que el puertorriqueño se ve sonriendo junto a unas chicas a las que les asegura que está soltero. No obstante, luego de que el artista se da cuenta de que lo estaban grabando, le dijo a quien tenía el celular que cortara la grabación y se alteró por el hecho.

