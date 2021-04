La Liendra tuvo que sobornar a su abuela para que se vacunara contra el coronavirus

La adulta mayor, abuela de La Liendra, teme que vacunarse contra el coronavirus le duela mucho.

Con el avance del Plan Nacional de Vacunación en Colombia, en el cual ya se han aplicado más de cuatro millones de dosis y el Gobierno espera aplicar ocho millones a finales del mes de mayo, son varias las emocionantes publicaciones que realizan los jóvenes en redes sociales cuando sus abuelos y padres son vacunados contra el coronavirus.

Sin embargo, por el otro lado de la moneda, hay otros jóvenes que tienen que emprender una lucha contra sus abuelos para convencerlos de recibir la dosis de la vacuna, pues aún hay personas que se niegan a ser vacunados. Ese es el caso del famoso y polémico influenciador Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra’, quien publicó un video en el que se le ve rogándole a su abuela que vaya a vacunarse.

Parece ser que la adulta mayor es una de las personas que cree que no le van a aplicar nada al momento de la inmunización y tiene temor por el dolor que la vacuna le pueda causar. Mauricio Gómez le aseguró que cuando la vacunaran su madre estaría atenta a que la jeringa estuviera bien.

En el video publicado por el influenciador él detalla que lleva más de una hora hablando con su abuela tratando de convencerla, pero la lucha no era solo suya, en el lugar también estaba su madre y su novia Dani Duke, quienes apoyaban al joven en todos sus argumentos para que la adulta mayor de la familia acudiera a vacunarse.

A pesar de ello, la mujer se mantenía firme en su posición y no parecía ceder ante los ruegos de su hija, su nieto y la otra influenciadora.

“Aquí viene mucho gamín mamita, aquí viene cualquiera, mire yo mantengo con gente y vengo”, empezó a decirle el nieto, pero la mujer se mantenía callada. Entonces La Liendra acudió a una técnica diferente para convencer a la mujer, “aplíquese la vacuna y yo le doy el contrato para pintar la casa a Óscar”, esto correspondería a que el influenciador le pagaría a uno de sus tíos por pintar la casa de la mujer.

Solo ante esto la mujer le dio una leve sonrisa al joven, pero luego le dio la espalda y le dijo “usted dice eso de puras mentiras”, entonces la madre del influenciador intervino y le dijo “ay mamá, usted sabe que él no le dice mentiras”.

Gómez le dijo a su abuela que ella sabía que él siempre ‘le corre’ a todo lo que ella necesite y esta vez no sería la excepción, pero con la condición de que al siguiente día madrugara a aplicarse la vacuna. Además, la madre del joven se comprometió a recogerla al otro día muy temprano para ir al puesto de vacunación.

Parecía que finalmente la habían convencido, pero entonces la adulta mayor agregó “pero es que eso duele mucho” y entonces intervino Dani Duke diciéndole que eso no era verdad, que no iba a sentir nada. Y La Liendra también comentó, un poco más indignado ante la terquedad de la mujer, “tuvo como 20 hijos y ahora no va a ser capaz de aplicarse eso”.

Abuela de La Liendra no se quiere vacunar contra el coronavirus

Por otro lado, algunos usuarios criticaron que la casa en la que están teniendo dicha conversación no se compara con las propiedades adquiridas por el joven, “si allá va cualquier por qué no se lleva a la abuela a su casa, un mejor lugar”, señalaron algunos usuarios.

Sin embargo, cabe resaltar que la abuela de La Liendra a demostrado su terquedad en anteriores ocasiones, como es el caso de la casa en la que vive. Dicha vivienda está ubicada en un barrio humilde de Medellín, precisamente es la casa en la que creció el joven influenciador y donde su madre tenía una pequeña tienda para sostenerse.

La vivienda fue vendida cuando el joven empezó a tener mejores ingresos económicos y todos se mudaron junto a él, pero su abuela extrañaba el barrio de toda la vida, así que le pidió al joven que volviera a comprar la casa par que ella viviera ahí, con la condición de que él la estaría visitando en el barrio y así nunca olvidaría de dónde viene.

SEGUIR LEYENDO: