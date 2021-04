“Hay que cuidarse de ese ministro porque es más peligroso que la pandemia”: César Gaviria sobre Carrasquilla

En la foto: César Gaviria y Alberto Carrasquilla, Colprensa.

Este martes 27 de abril, el Partido Liberal se reunió con el jefe de esa colectividad, el expresidente colombiano César Gaviria, con el único fin de establecer qué decisión tomarán como bancada en el Congreso frente al proyecto de ley que radicó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, de una nueva reforma tributaria.

En la reunión Gaviria fue severo con el ministro Carrasquilla. “Hay que cuidarse de ese ministro porque es más peligroso que la pandemia. Este señor nos llevará a la antesala del infierno”, le dijo a los congresistas liberales.

El expresidente invitó a su colectividad a rechazar cualquier intento de “mermelada” que el gobierno ofrezca para salvar al reforma tributaria y a estar firmes con las convicciones de lo que, dijo él, ellos representan.

“Estamos avanzando a una situación muy grave y catastrófica. Nadie con sus amenazas ni el Gobierno me van a callar. No le tengo miedo a nadie. No le tuve miedo a Pablo Escobar, mucho menos le voy a tener miedo a Carrasquilla”, dijo César Gaviria.

También sobre la reforma y sobre el paro nacional que se convocó para este 28 de abril, aseguró que “el gobierno cree que la pandemia es su mejor aliado y que puede hacer un acuerdo con ella. Ellos creen que con la pandemia pueden cancelar todos los paros y eso es muy difícil, están equivocados pensando que todo lo frenan con la pandemia. En medio de este descontento no frenarán ese paro y menos con esta tributaria”.

Tras la reunión, por unanimidad, el Partido Liberal votará en contra de la reforma presentada por el gobierno. “La decisión es primero la pandemia y no votar la reforma tributaria. ¿Hay alguna oposición? No hay oposición, es unánime entonces la decisión del partido”, indicó Gaviria en plena reunión.

De esta manera la contrapropuesta de reforma tributaria que prepararon algunos congresistas del liberalismo de las Comisiones Económicas, que proponían no retirar el proyecto y hacer algunas modificaciones, quedó descartada.

Varios congresistas de la colectividad celebraron la decisión tomada por la bancada. El senador Luis Fernando Velasco indicó que, “es una reforma inoportuna, es como pedirle a un anémico que done sangre, ataca la reactivación económica, afecta la generación de empleo, no le sirve al país. Votaremos no a la reforma tributaria”, manifestó.

“Decidimos no apoyar la reforma tributaria, ni hacerle ajustes, ni retoques, cualquier reforma tributaria es inoportuna en esta circunstancia crítica que vive el país en temas sociales y económicos”, manifestó el senador Guillermo García Realpe.

Este martes, a través de una rueda de prensa, integrantes del Pacto Histórico anunciaron que oficialmente se oponen a la reforma tributaria de manera unánime, teniendo en cuenta que en este sector están los partidos del Polo Democrático, Comunes, MAÍS, UP y otros. La senadora Aída Avella expresó que de los 162 artículos dentro del proyecto, “no se salva ninguno”. El Pacto pidió al Gobierno retirar el proyecto o, de lo contrario, pedirán su archivo.

En dicha reunión estuvieron integrantes de las comisiones terceras y cuartas: el representante David Racero, de la Lista Decentes, la senadora Aida Avella y Wilson Arias. Por parte de los Comunes estuvieron los senadores Israel Zúñiga, conocido como Benkos Biohó, Carlos Carreño y Sandra Ramírez.

“Hay algunos problemas que nos tienen muy inquietos, a los peajes le hemos dedicado mucho tiempo. No es posible que en enero febrero todos los peajes suban, de Ipiales a Pasto aumentaron en 60 % y 200 %. La decisión de la UP es votar no, el archivo, porque no se salva ningún artículo”, señaló Aida Avella.

SEGUIR LEYENDO: