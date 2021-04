Atlético Nacional: lo que piensan los jugadores y entrenadores uruguayos del equipo antioqueño

Atlético Nacional debuta en la Copa Libertadores 2021 contra Universidad Católica. Foto: Cortesía Dimayor

El Club Nacional de Football recibirá este miércoles a las 5 de la tarde, hora de Colombia, al Atlético Nacional, por la segunda fecha del grupo F de la Copa CONMEBOL Libertadores. En distintos medios, los entrenadores Julio Avelino Comesaña y Gerardo Pelusso, y los jugadores uruguayos Christian Almeida (de Nacional), Sebastián Viera (de Junior) y Jonatan Álvez (del propio elenco colombiano) analizaron al equipo dirigido por Alexandre Guimarães y destacaron sus virtudes más importantes.

En la primera jornada del grupo, Atlético Nacional venció como local 2 a 0 a Universidad Católica de Chile (goles de Andrade y Duque) y formó con Aldair Quintana en el arco, Yerson Candelo, Yerson Mosquera, Emanuel Olivera y Danovis Banquero en defensa, los volantes Baldomero Perlaza, Brayan Rovira y Sebastián Gómez, más adelante Jarlan Barrera y Andrés Andrade, y el punta fue Jefferson Duque.

Dicho encuentro fue el quinto para los colombianos en esta edición de la Copa, donde en las fases previas eliminó primero a Guaraní y luego a Libertad de Paraguay; este miércoles visitará a Nacional, equipo uruguayo que por la primera fecha cayó en su visita a Argentinos Juniors.

Julio Avelino Comesaña: “Atlético Nacional irá a ganar en Montevideo pero no creo que salga a lo loco”

Julio Comesaña. EFE/Luis Eduardo Noriega/Archivo

El entrenador uruguayo, y de gran recorrido por el fútbol colombiano, Julio Avelino Comesaña conversó este lunes en el programa ‘Hombres de Fútbol’ y repasó el momento que vive Atlético Nacional: “En noviembre Atlético Nacional pasó de Juan Carlos Osorio a Guimarães en la dirección técnica, y son situaciones diferentes. Osorio es un hombre que miraba poco para atrás y mucho hacia el arco rival, y con Guimarães la apuesta es diferente; el actual técnico no regala nada, no asume riesgos innecesarios”.

El uruguayo destacó que el elenco colombiano ha venido jugando con cuatro futbolistas en defensa, con mayor proyección por banda derecha con Candelo, y valoró sobres sus tres volantes mixtos: “Perlaza tiene llegada, es un jugador importante; Barrera, Andrade y Castro o Hernández, son jugadores desequilibrantes en lo individual y en lo colectivo son muy buenos porque se mueven rápido y con buena técnica”.

“Cuando agarran la pelota es un equipo complicado y es probable que juegue con extremos a pierna cambiada para meterlos hacia la mitad y hacer así superioridades numéricas y posicionales”, agregó Julio Avelino Comesaña, quien también comentó que Atlético Nacional va camino a ser un muy buen equipo y que es un elenco que convierte muchos goles atacando pocas veces “porque tiene jugadores desequilibrantes”.

En cuanto a sus falencias, el uruguayo destacó que a veces el jugador colombiano no tiene la autoestima ideal, a diferencia del futbolista rioplatense. “Entonces la baja del rendimiento en algunas circunstancias es notoria; porque técnicamente aquí en Colombia hay muy buenos jugadores, veloces, con buenas decisiones dentro de la cancha pero después hay que hacerlo en todas partes, y ahí de pronto falta un poquito sacar de adentro lo que cada uno tiene y a veces cuesta”, manifestó el entrenador.

Y valoró sobre el partido del miércoles: “Atlético Nacional es un equipo que planifica los partidos no pensando solamente en lo que ellos son, sino teniendo muy en cuenta las características del adversario, y más jugando en la Copa Libertadores, que la juega sin regalar nada y sí con seguridad, a veces replegando a zona 2 y tratando de manejar la pelota, y cuando necesita más va a jugar a campo contrario. Guimarães es un conocedor del fútbol, no creo que vaya a Montevideo a salir alegremente como creyendo que el fútbol uruguayo es fácil; no es que vaya a empatar, irá a ganar porque tiene un plantel de muy buenos jugadores, pero no creo que salga a lo loco porque sabe que Nacional de local es un equipo que puede ser de riesgo”.

Christian Almeida: “He visto a Atlético Nacional contra Libertad y creo que ha mejorado”

El defensa de Nacional, Christian Almeida, comentó en ‘Último al arco’ sobre el próximo rival del Bolso: “Sus volantes por afuera son muy rápidos, el nueve (Jefferson Duque) es muy fuerte y también está Jonatan Álvez como una opción de ataque; atrás son un poco distraídos y ahí tenemos que aprovechar”.

Y agregó: “Los he visto contra Libertad en la fase previa de la Copa y creo que han mejorado, sabemos que son explosivos y dinámicos en el medio pero tenemos nuestras armas para contrarrestar eso”.”Nosotros sabemos que jugamos de local y debemos hacernos fuertes. No tenemos mucho margen de error, debemos quedarnos con los tres puntos de local”, sentenció Almeida.

Gerardo Pelusso: “No es un equipo que juega a la pelota y nada más”

EFE 162

Este domingo, el entrenador Gerardo Pelusso analizó en ‘Polideportivo’ a Atlético Nacional y subrayó que, en el partido ante Universidad Católica, el elenco colombiano cometió 13 infracciones, cuatro más que los chilenos: “Eso muestra que no es un equipo que juega a la pelota y nada más, cuando tiene que marcar, marca, y cuando debe hacer falta, lo hace”, indicó.

El técnico floridense contó que el sistema táctico que viene utilizando el DT Guimarães es el 1-4-3-2-1 y profundizó: “De los tres volantes, el más defensivo es Rovira, quien hace el balance permanentemente. Perlaza tiene mucho ida y vuelta, apareciendo en el área rival, y Gómez es un zurdo, un buen jugador que juega por izquierda”.

“Luego están Barrera y Andrade, ellos son los dos creativos, no son delanteros de punta. Atlético Nacional está jugando con un único delantero de punta que es Duque, quien por el momento le ha ganado el puesto al uruguayo Álvez. Barrera parte desde la derecha pero es un zurdo que puede aparecer por el medio y hasta por la izquierda juntándose con Andrade, ambos son muy talentosos. El jugador más desnivelante es Andrade, pero Barrera también lo secunda de buena manera”, afirmó Pelusso.

Jonatan Álvez: “Barrera y Andrade son el motor de nuestro equipo”

Jonatan Álvez, del Nacional de Colombia, fue registrado este miércoles al celebrar un gol que le anotó al Libertad de Paraguay, durante el partido de vuelta de esta llave de la Fase 3 de la Copa Libertadores, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín (Colombia). EFE/Eduardo Noriega

El delantero uruguayo de Atlético Nacional, Jonatan Álvez, comentó la semana pasada en Radio Sport las características de su equipo y comentó que la idea del entrenador Guimarães “es tener la pelota sin apurarse para así generar el espacio y luego culminar las jugadas de la mejor manera posible”.

El punta uruguayo, quien en Inter de Porto Alegre coincidió con Andrés D’Alessandro, destacó particularmente a dos de sus compañeros: Jarlan Barrera y el Rifle Andrés Andrade: “Son jugadores de mucha calidad; si ellos están enchufados, son el motor del equipo para lograr cosas. Son piezas fundamentales, nuestro juego pasa por ellos”.

Álvez también habló sobre Nacional, destacando la presencia de Gonzalo Bergessio en el equipo uruguayo: “Bergessio tiene una importante trayectoria y también están los pibes del medio que juegan muy bien. Y como todo club uruguayo es un equipo aguerrido, hay que tratar de bloquear a sus mejores jugadores y nosotros trataremos de hacer nuestro juego”.

Sebastián Viera: “Creo que Atlético Nacional hará un buen papel en la Copa”

Por último, el uruguayo Sebastián Viera, arquero del Junior de Barranquilla, también habló en Radio Sport 890 sobre el equipo colombiano que enfrentará a su ex elenco en Uruguay: “Atlético Nacional es un equipo joven, un muy buen equipo que tiene buenos delanteros y que ya sabe jugar la Copa, creo que hará un buen papel”.

Así, Atlético Nacional seguramente irá con línea de cuatro en defensa, soltando principalmente a su lateral derecho Candelo, e intentará tomar el control del mediocampo sin dejarle en bandeja a Nacional posibles contragolpes. Y en ataque, buscará el talento y los movimientos hacia el centro de Andrade, desde la izquierda, y Barrera, partiendo desde la derecha, con Duque como la referencia en el área tricolor. El plan visitante parece ya estar diseñado, ahora restará saber la fortaleza mental del equipo colombiano para imponer su juego y superar la oposición que plantee el tricolor en su Gran Parque Central en otra noche de Copa.

SIGA LEYENDO: