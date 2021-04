Tomado de su cuenta de Instagram

Aida Victoria Merlano es una de las creadoras de contenido que más reconocimiento ha ganado en los últimos meses, debido a los temas que maneja y la forma en la que los da a conocer. La joven se ha caracterizado por el estilo y seriedad que le pone a su contenido, quitándole el morbo y dejando los tabúes a un lado.

La hija de la polémica política Aida Merlano, Aida Victoria, habilitó en su cuenta de Instagram la caja de preguntas en sus historias para interactuar con sus seguidores y que estos le enviaran las dudas que tuvieran sobre ella para contestárselas.

“Cuando te termine de criar a ti procedemos con el bebé”, le dijo Lumar a Aida en medio de chistes, dejando al descubierto lo joven que es Merlano.

Así respondió la pareja de Aida Victoria, cuándo le preguntaron si desea tener hijos

Aunque no respondieron la respuesta, en ocasiones anteriores la pareja se ha referido al tema y ha dejado claro que dentro de sus planes no está tener hijos. Hace unas semanas, un seguidor le preguntó si ha pensado tener hijos con su pareja.

“Claro que hemos planeado, pero para no tenerlos. Es que la gente cree que traer hijos al mundo es a la topa tolondra porque tienen la plata para mantenerlos; no es solo el dinero, sino el tiempo para dedicárselo y la estabilidad mental”, explicó Aída.

Durante la respuesta de la instagramer, ella le preguntó a su pareja si quería tener hijos y este respondió con una grosería, que no estaba dentro de sus planes.

El video fue tomado por un perfil de Instagram en donde los internautas han opinado: “nos alegra que no quieran”, “es una decisión difícil; no todas las mujeres nacen para ser madres”, “menos mal”, “tiene toda la razón, tener un hijo no es soplar y hacer botellas”, entre otros.

Por otro lado, la colombiana llamó la atención de sus fieles seguidores de redes sociales, luego de que fueran publicadas algunas historias de la sorpresa que le dio su pareja Lumar, con motivo de su cumpleaños.

Según quedó registrado en los clips, Aida llega a una reunión con los ojos tapados con un antifaz elegante, luciendo un vestido largo y claro, y su pelo suelto. Algunas personas le indican que no debe ver mientras le retiran este accesorio de su rostro.

En el sitio hay varias personas reunidas, un gran número de luces y un animador, quien es el encargado de darle las indicaciones a la creadora de contenido. Una vez queda con los ojos descubiertos, el hombre le dice que debe estar tranquila, ya que recibirá una sorpresa frente a ella.

Una vez puede abrir los ojos, Aida Victoria se percata que Lumar está en el lugar, frente a una lujosa camioneta de color blanco y un letrero que dice “Te Amo”. La joven no puede ocultar la emoción que siente, se muestra asombrada y se dirige adonde su pareja, a quien abraza y besa en agradecimiento por el regalo.

