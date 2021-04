“Las marchas o aglomeraciones son un atentado a la vida”, Claudia López sobre el paro nacional

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se opuso a las aglomeraciones en Bogotá por el paro nacional. Foto: Twitter @ClaudiaLopez

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró este domingo mediante una rueda de prensa las medidas que se adoptarán esta semana en la ciudad, que se encuentra en alerta roja, para combatir el crecimiento en el índice de ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la cual ya ronda el 91%, por el tercer pico de la COVID-19.

Pero, además, respecto al paro nacional organizado para el próximo miércoles 28 de abril, también se pronunció, asegurando que, en este momento de la pandemia en el país, atentan contra la salud pública, tanto en Bogotá como en Colombia: “No está permitido ningún tipo de aglomeración. Yo le ruego a la gente, todos hemos hecho aquí un sacrificio. [...] Las marchas o aglomeraciones son, en este momento, un atentado a la vida. Yo le ruego a los diferentes dirigentes que tengan responsabilidad con la nación y con Bogotá. Estamos entre la vida y la muerte. Insistir en aglomeraciones, marchas, plantones es arriesgar la vida de la gente”, puntualizó López.

Con ello, la alcaldesa invitó a los “dirigentes” que impulsan las marchas a manifestarse de otras maneras, como lo puede ser desde la virtualidad. “Hay muchas maneras de protestar, los organizadores bien pueden hacer plantones virtuales, hacer ‘cacerolazo’”.

Y, finalmente, López envió en mensaje para algunos sectores de la población “quienes no han querido asistir a las aulas de clase, donde hay absoluta garantía de que no hay aglomeración, espero que no tengan la osadía ahora de pretender que la gente sí vaya a aglomeraciones en las calles. Sería una absoluta irresponsabilidad y una falta de respeto con la vida de todos y con el enorme sacrificio que los diferentes sectores estamos haciendo”

LAS RAÍCES DEL PARO:

Luego de la propuesta de la Reforma Tributaria que el Gobierno le presentó al Gobierno el pasado 16 de abril, también llamado ‘proyecto de ’Ley de Solidaridad Sostenible’, diversos sectores de la población, los sindicatos y las centrales obreras del país ratificaron el paro nacional del 28 de abril como un mecanismo de rechazo contra esta reforma.

Foto de archivo. Manifestantes participan en una protesta contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque durante un paro nacional en Bogotá, Colombia, 21 de septiembre, 2020. REUTERS/Luisa González

Uno de los puntos que han recibido grandes críticas en la reforma tributaria giran en torno a la posible creación del subsidio permanente llamado ‘ingreso solidario’ el cual, según el Gobierno, busca aliviar las dificultades sociales y económicas que ha dejado la pandemia en el país. La organización conformada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por ejemplo, ha dicho que esta reforma “atenta contra la estabilidad económica de los trabajadores, pensionados, clase media y personas de menores ingresos, mientras que Colombia requiere de un sistema tributario eficaz, en donde se honre la justicia social, la equidad la distribución equitativa de la riqueza”.

El pasado sábado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) manifestó que los maestros vinculados al sindicato suspenderán sus actividades presenciales y virtuales como una medida de apoyo al paro nacional. Entre algunas de las inconformidades manifestadas giran en torno a lo que ellos consideran el incumplimiento integral de los acuerdos firmados por el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, así como en varios puntos de la reforma tributaria ya que, según estos, atentan contra los derechos de los ciudadanos y favorecen “la corrupción, la evasión, las excepciones y la elusión”.

Las Unidades de Cuidados Intensivos se han convertido en campos de batalla contra un enemigo invisible pero letal: el Covid-19. Actualmente, la ocupación de camas en Bogotá sobre pasa el 90 %, algo que genera incertidumbre y miedo a la hora de salvar la mayor cantidad posible de pacientes y a la vez, evitar el contagio entre el mismo personal de salud. (UCI - Fundación Cardioinfantil. (Colprensa - Álvaro Tavera)

LAS NUEVAS MEDIDAS RESTRICTIVAS EN BOGOTÁ:

Con relación a las normativas que empezarán a regir desde esta semana en Bogotá, Claudia López afirmó mediante sus redes sociales que se mantendrá el esquema 4-3: de lunes a jueves se trabajará “con todas las medidas de bioseguridad, pero hemos decidido añadir que a las 7 de la noche a más tardar deben estar cerrados todos los establecimientos públicos y privados para que haya un cumplimiento estricto del toque de queda a partir de las 8 de la noche”. Y con ello, los viernes, sábados y domingos habrá cuarentena estricta en toda la ciudad.

Adicionalmente, la alcaldesa también manifestó que se suspenderán las clases presenciales en colegios y jardines hasta el 9 de mayo. Y se ratificó la ley seca extendida en la capital: “Desde mañana [lunes] hasta el 9 de mayo dos semanas seguidas no habrá expendio de licor”.

