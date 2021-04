Video | Futbolista colombiano Mauricio Cuero fue expulsado luego de escupirle en la cara a un rival en Argentina

Sucedió en el enfrentamiento entre Argentinos Juniors y Banfield de la fecha 11 de la zona A de la Copa de la Liga Profesional 2021. El delantero tumaqueño Mauricio Cuero se salió de control y fue expulsado inmediatamente al minuto 76 de juego por una acción reprochable desde todo punto de vista.

Sin pensar en la emergencia sanitaria por el coronavirus, el atacante colombiano de 28 años que milita en Banfield agredió al defensor central Miguel Torrén de Argentinos juniors lanzándole un escupitajo en la cara frente al juez del partido Fernando Espinoza, quien lo sacó por su comportamiento antideportivo dentro de la cancha.

Aunque Cuero fue retirado de la cancha, la organización del torneo aún no se ha pronunciado para anunciar algún tipo de sanción contra el deportista de Banfield.

El experimentado atacante colombiano, surgido de la cantera de La Equidad, cumple su segundo ciclo en el fútbol argentino y no pensó en las consecuencias de la agresión con el aumento de casos en Argentina y si bien no se supo bien el porqué de su reacción, previamente Cuero estuvo manoteándose y discutiendo de palabra con Torrén, pero la conversación entre ambos no fue captada por las cámaras de televisión durante la transmisión.

El medio deportivo Olé se refirió al caso de agresión entre el colombiano y el central argentino como un hecho además de desagradable, violento y repudiable dentro del contexto de la pandemia. Esto publicó el medio argentino en su web:

Por supuesto, salivar la cara de un rival está mal en cualquier momento. Es un gesto no solo violento sino también desagradable, aunque parecería que en Argentina se naturalizaron los escupitajos tanto desde afuera de la cancha como dentro del campo de juego. Pero en una coyuntura como la que atraviesa el país, que este viernes confirmó un nuevo récord de muertes por coronavirus, resulta aún más sorprendente y repudiable lo que hizo el colombiano<i>.</i>

Este sábado en Argentina se registraron 21.220 nuevos casos de covid-19 y un total de 298 muertes. El total de infectados desde que comenzó la pandemia asciende a 2.845.872 y las víctimas fatales son 61.474.

Tras dejar con 10 jugadores a su equipo, Banfield recibió un gol en contra al minuto 89 de partido y estuvo a segundos de perder el partido, pero en el 90+5 lograron empatar las acciones y el partido acabó igualado 1-1. El portero colombiano Iván Mauricio Arboleda fue figura de Banfield en la igualdad.

