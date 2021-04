Video del parto de Luisa Fernanda W desata polémica entre sus seguidores @luisafernandaw

La influenciadora paisa Luisa Fernanda W continúa viviendo su faceta de madre y no pierde oportunidad para mostrar lo que ha sido el proceso que ha tenido que experimentar desde el momento en el que nació su pequeño hijo, Máximo. Sin embargo, en los últimos días generó polémica en redes sociales luego de que publicara un video en YouTube mostrando el paso a paso de lo que fue su doloroso parto.

A pesar de que su primogénito Máximo Giraldo Cataño, fruto de su amor con el cantante Pipe Bueno, está cerca de cumplir seis meses de vida, hasta hace poco se conocieron imágenes del procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse, puesto que tuvo que ser sometida a una cesárea.

En el canal de Pipe más Lu publicaron un video de 25 minutos de duración, en el que precisamente el artista es el encargado de grabar los momentos en los que Luisa está por tener al bebé. Además, en ciertas partes aprovechan para comentar qué tipo de sensaciones estaba viviendo cada uno y qué recuerda de esos momentos.

“El video que van a ver ustedes con el tema del parto, debo decir que nosotros los hombres no seríamos capaces de aguantar una cosa de esas y no estamos diseñados para aguantar ese tipo de dolores”, afirmó Pipe Bueno a modo de introducción.

Y es que la referencia que hizo el cantante tiene que ver sobre los difíciles momentos que tuvo que pasar Luisa, pues presentó ciertas complicaciones que la llevaron a someterse a una cesárea de emergencia que duró 18 horas.

“Todo estaba organizado para que fuera un parto natural, me preparé, hice los ejercicios para que fuera natural, hicimos cursos prenatales, mejor dicho, hicimos todo lo que los médicos nos recomendaron. Yo estaba súper guapa y decía que no quería que me pusieran nada”, mencionó la antioqueña.

En las imágenes se aprecian los complicados momentos por los que Luisa pasó y en varias partes se evidencia que estaba sufriendo dolores intensos. No obstante, y ante la negativa de que le fueran aplicados medicamentos para calmar el dolor, finalmente tuvo que solicitar que le inyectaran la epidural.

Luego de que la sustancia fuera suministrada el ritmo cardiaco del bebé disminuyó y alarmó a todos los presentes.

“Yo quiero contar uno qué siente, que para el doctor son momentos normales, para mí fueron momentos en los que me quería morir. Desde las 8 de la noche hasta casi las 3 y media de la mañana hubo unos episodios en los que Máximo tuvo unos descensos muy fuertes del ritmo cardiaco y eso quiere decir que algo no está bien. Entonces, imagínense cómo fue eso”, comentó Pipe sobre el suceso.

Así sucedió varias veces, y todo parece indicar que fue por la oxitocina, así que decidieron que no se pondría más ese medicamento.

Acto seguido llegó el momento del parto y nuevamente las complicaciones llegaron, Máximo no quería salir y, a pesar de la ayuda suministrada por el personal médico, no pudo ser un parto natural.

Debido a esto, le dijeron a la influenciadora que era necesario pasar a un quirófano para realizar una cesárea. Efectivamente, el procedimiento se llevó a cabo y Luisa lo recordó como un momento ‘aterrador’. Ella aseguró que por el tiempo no fue posible cubrir su abdomen para que ella no viera, por lo que, a través de las lámparas, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando en su estómago.

Finalmente, ambos famosos mencionaron haberse tranquilizado al escuchar el llanto del bebé, quien nació en perfectas condiciones. Este video conmovió a muchos de sus seguidores mientras que otros criticaron el hacer público este tipo de momentos, pues consideran que son hechos íntimos que no deben ser expuestos, y más cuando fue un procedimiento tan riesgoso.

El video de parto de Luisa Fernanda W que generó varias críticas

El video completo se encuentra en el canal de YouTube Pipe más Lu.

