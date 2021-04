Un paisa es el diseñador de la imagen promocional de la nueva película de Angelina Jolie

Foto: medellin.gov.co

“Aquellos que desean mi muerte”, el intenso y nuevo thriller de Taylor Sheridan tendrá la participación colombiana en su portada, gracias a un estudiante paisa de diseño: Juan David Vahos Rodríguez, quien creó y convenció a la productora de dejarle a su creatividad la imagen promocional.

El joven de 23 años de edad es estudiante de quinto semestre de diseño de la Institución Educativa Universitaria Pascual Bravo, donde cursa sus estudios profesionales gracias al programa Matrícula Cero de la Alcaldía de Medellín.

Navegando en internet, Juan David Vahos entró a la página de Warner Bros, la productora de la película, para revisar las portadas de las películas y las tendencias en su área de estudio. En medio de esa actividad, vio las oportunidades de empleo y concursos que ofrece la productora norteamericana, entre los que estaba el diseño de la portada de la película “Those who wish me dead”. “Vi los requisitos y las condiciones y no lo pensé dos veces porque es una oportunidad y al final quise aceptar el reto”, contó.

Según la Alcaldía de Medellín, a partir de asumir el reto, Juan David dedicó cada minuto de su tiempo libre para trabajar en el diseño que había visualizado en su mente. Las ideas las dejaba plasmadas en una libreta personal.

“Fue un proceso difícil. Hubo más de 14 horas de diseño, aproximadamente 4 o 5 de conceptualización, revisando tipografía, conceptos gráficos. El resto del tiempo lo utilicé para maquetar el contenido, producir la imagen y corregir el color”, dijo el estudiante.

Desde muy pequeño, según cuenta Vahos, se ha interesado en el diseño y tras sus inicios en la carrera, particularmente por la maquetación digital, que es precisamente el oficio editorial en el que se organizan los elementos en un espacio.

“La portada tiene un concepto muy chévere. Tiene a la actriz Angelina Jolie mirando al horizonte y una tónica rojiza, de tristeza, de desolación, ya que era una de las condiciones, era necesario replicarlo. Luego le di protagonismo al color con un fondo oscuro y ya luego me encargué de los elementos necesarios: el logo, el productor y toda la información legal”, indicó Vahos.

Pero Juan David tenía claro que podría demostrar sus habilidades y creatividad en el concurso, y así lo hizo. Tras el certamen, el diseño del estudiante paisa fue elegido por los miembros de la productora sobre más de 150 participantes de diferentes partes del mundo. Por medio de un correo electrónico, le notificaron que había cumplido con el 99 % de los requisitos y la línea gráfica, por lo que era el seleccionado.

“Fueron muchos sentimientos encontrados, tristeza, felicidad, no me la creía, y pues al final hay que tener en cuenta que esta portada se va a ver en los principales teatros y cines del mundo y eso es una hazaña tanto para mí como para la institución”, expresó Juan David al enterarse de que era el ganador del concurso.

Él no fue el único emocionado con la decisión, la institución también celebró su logro. El rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Juan Pablo Arboleda Gaviria, afirmó que es un honor que los estudiantes dejen en alto el nombre de la institución y demuestren la alta calidad de las actividades formativas que redundan en la transformación de vidas.

“Este tipo de noticias nos llenan de inmensa alegría porque es muy gratificante ver que el talento de nuestros estudiantes es de talla internacional, lo que da cuenta del alto nivel de calidad de nuestros programas académicos y de la consolidación de nuestra Escuela Pública de Diseño del país”, puntualizó.

“Juan David, estudiante del Pascual Bravo, se ganó el diseño de la portada de la próxima película de la Warner Bros. Medellín #ValleDelSoftware”, escribió también el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, en su cuenta de Twitter.

La película ‘Aquellos que desean mi muerte’, que tiene a Angelina Jolie como protagonista, será estrenada en teatros y la plataforma HBO Max el próximo 14 de mayo. Aborda la historia de Hannah, una bombera de incendios forestales que encuentra a un niño que huye luego de que su padre fue asesinado.

SEGUIR LEYENDO: