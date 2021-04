Familia de Yina Calderón sale en su defensa y tilda de malagradecida a Manuela Gómez

La exprotagonista de novela y actual comerciante Manuela Gómez denunció públicamente que la vendedora de fajas, Yina Calderón, la habría robado al haber faltado a un negocio en el cual estaban involucradas unas muñecas ‘Barbie’, las cuales estaban avaluadas alrededor de 400.000 pesos (C/U), completando un montó de 8 millones de pesos.

De acuerdo con el reclamo de Manuela, publicado en sus redes, en el negocio habían sido 20 Barbies de colección a cambio de 100.000 seguidores en Instagram y afirmó tener pruebas de haberle comprado un total de 19 muñecas, pero Yina no cumplió su parte del negocio. Razón por la cual, la paisa ya no se habla con Calderón, luego de haber limado asperezas.

Sin embargo, en las últimas horas a la pelea entre las dos influencers se involucraron familiares y amigos de Calderón que tildaron a Manuela de malagradecida.

“Para nadie es un secreto que Manuela tenía problemas de drogas y mi hermana la ayudó a salir, la llevó a las putifiestas, Manuela estaba prácticamente muerta en redes sociales, mi hermana la ayudó a salir entonces me parece muy malagradecido de parte de ella”, contó Leonela Calderón, hermana de Yina.

Instagram

Así mismo, Edna Ome, una de sus primas señaló que sentía tristeza por ver el comportamiento de Manuela. “Me da tristeza que haya gente tan desagradecida como lo es aquella fulana que Yina ayudó tanto”, dijo.

Por su parte, el mejor amigo de Yina, Junior Florez, insistió en que Manuela buscó a Yina porque en redes sociales estaba “muerta”. “Yina siempre la ayudó le dio 100 mil suscriptores, la llevaba a todo lado, la montaba a todo lado”.

Ante estos comentarios, Manuel Gómez señaló que no está de acuerdo en que un problema de dos se convierta en un problema de diez, “porque una sola persona no pudo defenderse y a falta de argumentos empezaron atacarme con cosas de mi vida personal que me costó muchísimo trabajo recuperarme de eso, entonces esa cosa me parece de quinta es caer muy bajo y no poder defenderse sola sino que tiene que llamar todo un equipo de trabajo para que la defiendan”.

Instagram

Manuela no niega que Yina la etiquetó en muchas publicaciones pero insiste en que eso ella lo hacía de amistad. “Eso no tenía nada que ver con el negocio porque yo le decía que después de lo de Cancún ella iba a empezar con lo de la publicidad para darme los cien mil seguidores. Yo tengo todos los chat de conversaciones desde que empezó la amistad hasta que terminó, donde yo le decía insistentemente que entonces que cuando le mandaba capturas de la cuenta ella me decía que iba a empezar a darme los seguidores”, detalló la empresaria.

En total, son 13 Barbies que, según explicó Manuela, ni le pagó, ni promocionó la exprotagonista de Nuestra Tele Yina Calderón. Además, señaló que tras haberle entregado las muñecas, Calderón no volvió a aparecer y dejó de seguirla en Instagram.

Por esta razón, aún después de seis meses, Manuela continúa enviando mensajes públicos a Yina Calderón, esperando que, de algún modo u otro, logre verlos y, como dicen coloquialmente, le “de la cara”.

“Seis meses después y con la conciencia tranquila sabiendo que se quedó con las barbies. Entonces, es así de sencillo: que me devuelva las barbies, las 13 barbies, porque esa plata yo ya la perdí, pero que me las devuelva. ¿No es lo más justo? o ¿Ustedes qué opinan”, publicó hace pocas horas Manuela Gómez.

