Video | Así fue el atraco de 48 millones de pesos a un comerciante en Bogotá

El hecho se produjo al mediodía del jueves 22 de abril en el barrio Carvajal, que se ubica en la localidad de Kennedy al suroccidente de Bogotá, y dejó perjudicado a un carnicero que se disponía a saldar una deuda con sus proveedores.

De acuerdo con lo informado por la comunidad del barrio Carvajal, una banda de fleteros tiene azotados a los comerciantes de esa zona de la capital. Segundos antes del asalto, la víctima del hurto se desplazaba en el vehículo de transporte público, le alcanzó a pagar la carrera al conductor y cuando iba a descender del taxi para llegar a su destino final, fue abordado por dos hombres que lo amedrentaron para que entregara la plata.

El taxista se bajó del automóvil e intentó pedir ayuda a dos motociclistas que pasaban, pero éstos resultaron siendo cómplices del hurto, que quedó registrado en video por las cámaras de seguridad del sector. Los delincuentes escaparon del lugar en las dos motocicletas de alto cilindraje que se aproximaron con dos cómplices y huyeron con destino al oriente de Bogotá.

Lo que llamó la atención de la víctima y de las autoridades al momento de hacer la denuncia fue que uno de los atracadores le pidió explícitamente que le entregara 20 millones de pesos, cifra que solo conocía el carnicero y el cajero que lo atendió minutos antes en la entidad bancaria donde retiró el dinero.

De acuerdo con lo informado por Noticias Caracol en la sección ‘El Ojo de la Noche’, el carnicero había retirado 20 millones de pesos de una entidad bancaria, cinco millones más de otro banco y el resto del dinero lo llevaba desde su local.

La víctima le dijo al noticiero que es insólito que los delincuentes supieran en qué parte de su cuerpo guardaba el dinero:

Dijeron, entrégueme los 20 millones de pesos. No sabían que llevaba más, no sé. Inclusive me dijeron que lo llevaba envuelto en una blusa blanca. Yo tenía que pagarle al señor que le debo de la carne una suma grande, lo de un mes