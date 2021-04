“No coman cuento”, Yina Calderón le respondió a Manuela Gómez, quien la acusó de haberle robado sus Barbies

Inicialmente, la exprotagonista de novela y actual comerciante Manuela Gómez denunció públicamente que la vendedora de fajas, Yina Calderón, la habría robado al haber faltado a un negocio en el cual estaba involucradas unas muñecas ‘Barbie‘, las cuales estaban avaluadas alrededor de $400.000 pesos (C/U), completando un montó de 8 millones de pesos.

De acuerdo con el reclamo de Manuela, publicó en sus redes que el negocio habían sido 20 Barbies de colección a cambio de 100.000 seguidores en Instagram y afirmó tener pruebas de haberle comprado un total de 19 muñecas, pero Yina no cumplió su parte del negocio. Razón por la cual, la paisa ya no se habla con Yina luego de haber limado asperezas.

Al respecto, Yina Calderón publicó un video en una historia de Instagram en el que muestras sus uñas y luego le dice a sus seguidores “que no coman cuento” sobre las cosas que dicen de ella por ahí ya que pese a que no le gusta estar presumiendo las cosas que compra, ella actualmente tienen una finca de más de 2.000 millones de pesos, razón por la que no vería necesidad de robarse unas muñecas.

“No coman cuento, hijos, por favor hagan caso como yo, ‘a un vagazo poco caso’, miren yo nunca he chicaneado nada (…) pero yo tengo una finca de 2.000 millones de pesos ¿ustedes creen que me voy a robar unas h?%&$ Barbies?, y solamente eso les voy a decir”, dijo Yina en su historia.

Tras la respuesta de la polémica DJ de la guaracha, la paisa no se quedó callada y reveló las conversaciones de y los videos en los que ella evidenció la falta del negocio.

En total, son 13 Barbies que, según explicó Manuela, ni le pagó, ni promocionó la exprotagonista de Nuestra Tele Yina Calderón. Además, señaló que tras haberle entregado las muñecas, Calderón no volvió a aparecer y dejó de seguirla en Instagram.

Por esta razón, aún después de seis meses, Manuela continúa enviando mensajes públicos a Yina Calderón, esperando que, de algún modo u otro, logre verlos y, como dicen coloquialmente, le “de la cara”.

“Seis meses después y con la conciencia tranquila sabiendo que se quedó con las barbies. Entonces, es así de sencillo: que me devuelva las barbies, las 13 barbies, porque esa plata yo ya la perdí, pero que me las devuelva. ¿No es lo más justo? o ¿Ustedes qué opinan”, publicó hace pocas horas Manuela Gómez.

Manuela Gómez entregó detalles de su negocio con Yina Calderón

“Ustedes saben que yo soy una mujer de palabra, cosa que a muchas personas les falta, lamentablemente. No es sino que me devuelva las barbies, aquí no pasó absolutamente nada, y las regalamos todas. Eso es lo de menos, miramos cómo hacemos, porque yo ni siquiera sé hacer esos concursos, esos sorteos raros no los sé hacer, pero aprendo y, así, las regalamos todas”, mencionó Gómez.

En videos anteriores, la exprotagonista de Nuestra Tele también dio a conocer pruebas fílmicas publicadas por la misma Yina Calderón, el 20 de octubre de 2020, en la que se evidencia la entrega de las muñecas Barbie por parte de Manuela Gómez.

Llama la atención que, luego de la publicación de videos de Manuela Gómez, la cuenta de Instagram de Yina Calderón aparece como privada. A la fecha, Calderón aún no ha hecho ningún pronunciamiento.

