Atentado con explosivo en Popayán, Cauca, cerca de una planta de Postobón: se encontraron panfletos del ELN

Un atentado con explosivo sacudió Popayán la noche del 25 de julio de 2026 cerca de una planta distribuidora de Postobón - crédito @JulianZamudio/X

Una detonación estremeció en Popayán (Cauca) generando alarma entre los habitantes cerca a la planta distribuidora de Postobón.

El hecho, ocurrido exactamente a las 11:11 p. m., provocó una rápida intervención de la Policía Nacional, que selló el área y brindó apoyo inmediato a los residentes. No se reportaron víctimas fatales ni personas heridas tras el atentado.

El artefacto explosivo fue lanzado desde una motocicleta, de acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Metropolitana de Popayán emitido el domingo 26 de julio. “Según información preliminar, el hecho habría sido perpetrado por dos personas en motocicleta, quienes presuntamente lanzaron el artefacto antes de huir”, precisaron las autoridades en el documento.

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En el lugar de la explosión se encontraron panfletos con mensajes alusivos al ELN. Los documentos están bajo análisis para determinar si existe una relación directa entre el grupo armado y el ataque. Las investigaciones buscan confirmar la autenticidad de estos mensajes y la autoría del hecho.

La hipótesis preliminar indica que dos personas en motocicleta habrían arrojado el artefacto explosivo contra la propiedad y luego huyeron -crédito Policía

Los equipos de la SIJIN, SIPOL y GAULA arribaron al sitio para asegurar la zona y apoyar las primeras diligencias. El CTI de la Fiscalía General de la Nación asumió la coordinación de los actos urgentes.

Los peritos trabajan en la recolección de evidencia física y elementos materiales probatorios con el objetivo de identificar a los responsables y avanzar en el proceso judicial.

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La Policía Nacional condenó el atentado y reafirmó su compromiso institucional: “La Policía Nacional rechaza de manera categórica cualquier acción que busque generar temor o afectar la tranquilidad y la convivencia ciudadana, y continuará desplegando capacidades institucionales en coordinación con la Fiscalía y otras autoridades”.

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana en este proceso. “Se invita a la ciudadanía a conservar la calma y a suministrar información que contribuya al esclarecimiento del hecho a través de la línea de emergencia 123 o canales oficiales de la Policía Nacional”, concluyó el comunicado.

En el lugar del atentado con explosivo en Popayán aparecieron panfletos alusivos al ELN, cuya autenticidad es materia de verificación - crédito Policía Popayán

Presuntos integrantes del ELN incendian camión de cerveza y montan retén ilegal en la vía Pereira-Tadó

Un incidente de alto impacto alteró el tránsito en la vía entre Pereira y Tadó la mañana del sábado 25 de julio, cuando hombres armados, presuntamente vinculados al ELN, establecieron un retén ilegal en el sector de Playa de Oro y prendieron fuego a un camión cargado de cerveza.

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Durante el ataque, según el Periódico Virtual, varios sujetos, algunos vestidos con prendas similares a las de las Fuerzas Militares, detuvieron vehículos de carga. El conductor del camión incendiado fue obligado a descender antes de que la carga fuera consumida por las llamas. El medio precisó: “Durante la acción fueron retenidos otros tres vehículos de carga, cuyos automotores fueron marcados con grafitis alusivos al ELN”.

La situación generó temor entre los transportadores que transitaban por la zona, de acuerdo con la información recogida por Río Noticias. El medio reportó que “varios camiones y tractocamiones que transitaban por el sector también fueron interceptados”, lo que obligó a los conductores a detener su marcha y esperar hasta que les permitieran continuar.

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Las autoridades aún no han confirmado oficialmente la autoría del ataque ni la participación del grupo armado, por lo que la hipótesis del ELN se sustenta únicamente en los reportes preliminares de los medios regionales. Hasta el momento, la información disponible sobre los responsables es producto de testimonios locales y registros audiovisuales compartidos en redes sociales.

Las imágenes muestran el vehículo de carga en llamas tras el ataque registrado en el sector de Playa de Oro. En la grabación también se observan banderas con alusiones al ELN. - crédito X

Videos difundidos y citados por ambos medios muestran el camión envuelto en llamas, mientras algunos testigos narran cómo personas ingresaron al vehículo para retirar cajas y botellas antes de que la carga desapareciera en el incendio. “Algunas personas ingresaron hasta el vehículo incendiado para retirar cajas y botellas de cerveza antes de que el fuego consumiera completamente la carga”, señaló el Periódico Virtual.

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En otros registros audiovisuales, se observa a hombres armados impidiendo el paso sobre la carretera, bloqueando la circulación y generando una atmósfera de intimidación entre los presentes.

Tras la difusión de lo sucedido, unidades del Ejército y la Policía se desplazaron al sector para asegurar el área, restablecer la movilidad e iniciar labores de investigación. Según los medios citados, se mantiene un dispositivo de seguridad a lo largo del corredor vial para prevenir nuevos hechos de violencia y brindar protección a los transportadores.