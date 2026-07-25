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Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

El equipo de Fabián Bustos viene de una mala pretemporada ante Universitario del Perú y Colo-Colo de Chile, mientras que el “Leopardo” tendrá el debut oficial del entrenador uruguayo Pablo Peirano

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Jhonier Guerrero fue presentado con Millonarios y Víctor Cantillo fue oficializado por Atlético Bucaramanga - crédito Millonarios y Atlético Bucaramanga
Jhonier Guerrero fue presentado con Millonarios y Víctor Cantillo fue oficializado por Atlético Bucaramanga - crédito Millonarios y Atlético Bucaramanga

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la fecha 1 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 25 de julio de 2026 a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín y se podrá ver en exclusiva a través de Win + Fútbol. En Infobae Colombia podrán seguir todo lo que ocurra en la previa y el desarrollo del juego.

12:19 hsHoy

Estos son los principales refuerzos a seguir en el regreso de la Liga BetPlay: Franco Armani y Nicolás Benedetti, los más destacados

El torneo también abre el semestre con regresos como el de Francisco Fydriszewski, en Junior, y Luis Quiñones, en América de Cali

La Liga BetPlay 2026-II arrancará con el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional tras su etapa en River Plate y su título mundial en Qatar 2022 -crédito Catalina Olaya/Colprensa
La Liga BetPlay 2026-II arrancará con el regreso de Franco Armani a Atlético Nacional tras su etapa en River Plate y su título mundial en Qatar 2022 -crédito Catalina Olaya/Colprensa

La Liga BetPlay2026-II arranca con fichajes de alto impacto y varios juveniles llamados a ganar espacio, en un semestre en el que los clubes colombianos buscarán reforzar sus plantillas con regresos de peso, incorporaciones internacionales y nuevos proyectos deportivos para pelear en la segunda mitad del año.

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11:52 hsHoy

Millonarios vs. Bucaramanga: hora y dónde ver a los azules y leopardos por la Liga BetPlay

El conjunto azul, que estrenará a varios de sus refuerzos, tendrá su primer reto ante los dirigidos por Pablo Peirano, técnico que dirigirá su primer encuentro con los santandereanos

Millonarios y Bucaramanga se medirán en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín - crédito Colprensa / Atlético Bucaramanga
Millonarios y Bucaramanga se medirán en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín - crédito Colprensa / Atlético Bucaramanga

La Liga BetPlay 2026-II dio inicio y varios equipos se perfilan como favoritos para pelear por el título, así como otros que le apuntan a dar la sorpresa en el segundo semestre para llegar a la definición del trofeo, el cual dará estrella y uno de los cuatro cupos a la Copa Libertadores 2027.

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11:41 hsHoy

Así va la fecha 1 de la Liga BetPlay

El cuadro "Azucarero" comenzó con el pie derecho su participación en el fútbol colombiano-crédito José Luis Guzmán/ El País/Colprensa
El cuadro "Azucarero" comenzó con el pie derecho su participación en el fútbol colombiano-crédito José Luis Guzmán/ El País/Colprensa

24 de julio de 2026

Llaneros 1-0 Deportivo Pereira

  • Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
  • Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
  • VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)
  • Goles: Néider Ospina al minuto 54 de juego para Llaneros, salió expulsado Santiago Aguilar al minuto 79 para Deportivo Pereira

Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba

  • Estadio: Deportivo Cali
  • Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
  • VAR: Luis Picón (Antioquia)
  • Goles: Stiven “Titi” Rodríguez al minuto 71 y Johan Martínez al 75 para Deportivo Cali

25 de julio de 2026

Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
  • Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
  • VAR: Never Manjarres (Córdoba)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Deportes Tolima vs. Junior

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
  • Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
  • VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

26 de julio de 2026

Internacional de Bogotá vs. América de Cali

  • Hora: 2:00 p. m.
  • Estadio: El Campín de Bogotá
  • Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
  • VAR: Keiner Jiménez (César)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Águilas Doradas vs. Santa Fe

  • Hora: 4:05 p. m.
  • Estadio: Cincuentenario de Medellín
  • Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
  • VAR: Ricardo García (Santander)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Alianza FC vs. Fortaleza

  • Hora: 6:10 p. m.
  • Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
  • Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
  • VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol

Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo

  • Hora: 8:15 p. m.
  • Estadio: Palogrande de Manizales
  • Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
  • VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
  • Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
11:31 hsHoy

El “Embajador” quiere comenzar con el pie derecho su camino a la estrella 17

Millonarios vs. Bucaramanga
Millonarios y Bucaramanga se medirán en la primera jornada de la Liga BetPlay 2026-II en el estadio El Campín - crédito Colprensa / Atlético Bucaramanga

Millonarios jugó su último juego de preparación ante Colo-Colo de Chile, el 18 de julio de 2026, y terminó cayendo por 1-0 con gol del volante argentino Claudio Aquino al minuto 71 en el estadio El Campín.

Por su parte, el Atlético Bucaramanga viene de cerrar sus partidos de preparación en Tunja, y de presentar a sus nuevos refuerzos para el segundo semestre: José Ortiz, Diego Novoa, Christopher Fiermarín, Víctor Cantillo y Omar Albornoz.

Para hablar del último juego que jugaron, hay que ir al 17 de enero de 2026, cuando el cuadro “Leopardo” se impuso por 2-1 a los “Embajadores” en el estadio Américo Montanini.

Pese a que el autogol de Leonardo Flores al minuto 41 que le dio la ventaja a los bogotanos en ese momento, el mismo jugador empató el partido al minuto 60 y Luciano Pons marcó el 2-1 final para el cuadro santandereano.

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