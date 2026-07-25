Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la fecha 1 de la Liga BetPlay.
El partido se jugará el 25 de julio de 2026 a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín y se podrá ver en exclusiva a través de Win + Fútbol. En Infobae Colombia podrán seguir todo lo que ocurra en la previa y el desarrollo del juego.
La Liga BetPlay2026-II arranca con fichajes de alto impacto y varios juveniles llamados a ganar espacio, en un semestre en el que los clubes colombianos buscarán reforzar sus plantillas con regresos de peso, incorporaciones internacionales y nuevos proyectos deportivos para pelear en la segunda mitad del año.
La Liga BetPlay 2026-II dio inicio y varios equipos se perfilan como favoritos para pelear por el título, así como otros que le apuntan a dar la sorpresa en el segundo semestre para llegar a la definición del trofeo, el cual dará estrella y uno de los cuatro cupos a la Copa Libertadores 2027.
Así va la fecha 1 de la Liga BetPlay
24 de julio de 2026
Llaneros 1-0 Deportivo Pereira
- Estadio: Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio
- Árbitro: Carlos Ortega (Bolívar)
- VAR: Luis Trujillo (Valle del Cauca)
- Goles: Néider Ospina al minuto 54 de juego para Llaneros, salió expulsado Santiago Aguilar al minuto 79 para Deportivo Pereira
Deportivo Cali 2-0 Jaguares de Córdoba
- Estadio: Deportivo Cali
- Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)
- VAR: Luis Picón (Antioquia)
- Goles: Stiven “Titi” Rodríguez al minuto 71 y Johan Martínez al 75 para Deportivo Cali
25 de julio de 2026
Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto
- Hora: 4:05 p. m.
- Estadio: Atanasio Girardot de Medellín
- Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)
- VAR: Never Manjarres (Córdoba)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Deportes Tolima vs. Junior
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué
- Árbitro: Alejandro Moncada (Antioquia)
- VAR: Mauricio Pérez (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
26 de julio de 2026
Internacional de Bogotá vs. América de Cali
- Hora: 2:00 p. m.
- Estadio: El Campín de Bogotá
- Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)
- VAR: Keiner Jiménez (César)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Águilas Doradas vs. Santa Fe
- Hora: 4:05 p. m.
- Estadio: Cincuentenario de Medellín
- Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)
- VAR: Ricardo García (Santander)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Alianza FC vs. Fortaleza
- Hora: 6:10 p. m.
- Estadio: Armando Maestre Pavajeau de Valledupar
- Árbitro: Jonnathan Ortiz (Nariño)
- VAR: Leonard Mosquera (Antioquia)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
Once Caldas vs. Cúcuta Deportivo
- Hora: 8:15 p. m.
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Árbitro: Bismarks Santiago (Atlántico)
- VAR: Stivenson Celeita (Bogotá)
- Transmisión de TV: Win Sports y Win + Fútbol
El “Embajador” quiere comenzar con el pie derecho su camino a la estrella 17
Millonarios jugó su último juego de preparación ante Colo-Colo de Chile, el 18 de julio de 2026, y terminó cayendo por 1-0 con gol del volante argentino Claudio Aquino al minuto 71 en el estadio El Campín.
Por su parte, el Atlético Bucaramanga viene de cerrar sus partidos de preparación en Tunja, y de presentar a sus nuevos refuerzos para el segundo semestre: José Ortiz, Diego Novoa, Christopher Fiermarín, Víctor Cantillo y Omar Albornoz.
Para hablar del último juego que jugaron, hay que ir al 17 de enero de 2026, cuando el cuadro “Leopardo” se impuso por 2-1 a los “Embajadores” en el estadio Américo Montanini.
Pese a que el autogol de Leonardo Flores al minuto 41 que le dio la ventaja a los bogotanos en ese momento, el mismo jugador empató el partido al minuto 60 y Luciano Pons marcó el 2-1 final para el cuadro santandereano.