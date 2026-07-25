Millonarios vs. Bucaramanga - EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de la Liga BetPlay desde El Campín

Jhonier Guerrero fue presentado con Millonarios y Víctor Cantillo fue oficializado por Atlético Bucaramanga - crédito Millonarios y Atlético Bucaramanga

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Atlético Bucaramanga por la fecha 1 de la Liga BetPlay.

El partido se jugará el 25 de julio de 2026 a partir de las 6:10 p. m. (hora de Colombia) en el estadio El Campín y se podrá ver en exclusiva a través de Win + Fútbol. En Infobae Colombia podrán seguir todo lo que ocurra en la previa y el desarrollo del juego.