Gabriel Vallejo defendió al Centro Democrático frente a ataques y reivindicó la vigencia del uribismo: “Hemos sido perseguidos”

Gabriel Vallejo denunció persecución en el Centro Democrático - crédito Centro Democrático - @GabrielJVallejo/X

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, publicó un mensaje en su cuenta oficial de X donde abordó el escenario político y los recientes ataques dirigidos contra su partido.

El dirigente afirmó que la organización ha superado “las más grandes dificultades y desafíos democráticos de Colombia de los últimos años”, haciendo alusión a un periodo de persecución, estigmatización y violencia política.

Vallejo subrayó que el Centro Democrático ha sido objeto de ataques provenientes de distintos sectores de la sociedad. Según sus declaraciones, la colectividad ha enfrentado señalamientos, hostigamientos y actos de violencia, los cuales han incluido el asesinato de varios de sus integrantes.

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“Han asesinado a decenas de nuestros líderes, incluyendo a Miguel Uribe Turbay, por defender nuestras tesis”, destacó el director partidario, quien lamentó la pérdida de figuras clave en la defensa de los principios y la agenda política de la agrupación.

El director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, destacó la resiliencia del partido tras el asesinato de líderes - crédito @GabrielJVallejo/X

A pesar de la adversidad, Vallejo expresó su confianza en la capacidad de resistencia de la organización. “Estoy convencido que nuestro partido los enfrentará con toda la determinación y carácter”, sostuvo.

El dirigente aseguró que el compromiso con Colombia y la fortaleza interna del movimiento se mantienen intactos, señalando que la estructura partidaria ha logrado consolidar un vínculo sólido con la población.

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“Nuestra maquinaria es el corazón de los colombianos”, enfatizó Vallejo, reafirmando la conexión entre la base social y el proyecto político uribista.

El mensaje del director del Centro Democrático también incluyó una referencia simbólica al futuro de la organización. “La colmena crecerá y saldrá fortalecida”, afirmó. Con esta metáfora, Vallejo sugirió que la agrupación superará las dificultades actuales y se proyectará hacia una etapa de consolidación y crecimiento.

Finalmente, el líder partidario concluyó su intervención con una declaración de vigencia: “El uribismo está más vivo que nunca”.

El pronunciamiento de Gabriel Vallejo Chujfi surge en un contexto marcado por la polarización y los señalamientos cruzados con creadores de contenido, pues el partido uribista ratificó recientemente que han sido violentados en los últimos meses por algunos de ellos.

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Gabriel Vallejo aseguró que el uribismo sigue fuerte ante estigmatización y violencia - crédito Colprensa

Creadores de contenido y Centro Democrático cruzaron señalamientos por críticas y perfilamientos en redes

Las recientes tensiones entre el Centro Democrático y varios creadores de contenido han generado controversia en redes sociales. Entre los señalados se encuentra Miguel Zárate, conocido por sus análisis políticos y afinidad con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

El partido político publicó en X que ha sido objeto de “ataques” sistemáticos por parte de Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Alejandro Bermeo, Santiago Giraldo y el propio Zárate.

Según la colectividad, estos influenciadores han dirigido críticas y comentarios negativos durante los últimos meses, acción que califican como “maltrato”.

El mensaje de la agrupación incluyó cuestionamientos sobre la presencia de dichos creadores de contenido en el Congreso y los acusó de ser “influencers pagos (mermelados)”. Para el Centro Democrático, la reciente postura de estos jóvenes representa una forma de presión política. La colectividad manifestó: “¿Entonces es otro medio de presión contra el Centro Democrático?”.

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El partido Centro Democrático señaló a cinco personas de ser "influencers pagos (mermelados)" que, supuestamente, maltrataron al partido - crédito @CeDemocratico/X

Por su parte, Miguel Zárate respondió señalando el “perfilamiento” realizado tanto a él como a sus colegas, y rechazó que ahora sean etiquetados como “bodegueros”.

Recordó que antes, el partido los valoraba como líderes y los invitaba a respaldar a sus integrantes, incluso ofreciéndoles compensaciones económicas. Según manifestó, “no éramos unos bodegueros hace un año cuando nos rogaban trabajar con ellos”.

Zárate explicó que el distanciamiento obedece a la falta de una línea ideológica clara en el movimiento. Además, declaró que su prioridad es denunciar problemas estructurales del país, como el deterioro de la flota aérea militar, el gasto público elevado y presuntas irregularidades en entidades estatales.

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El creador de contenido mencionó: “A eso nadie le está poniendo el ojo”, en referencia al presunto desvío de recursos y el uso de fondos públicos en campaña.

El comunicador también lanzó críticas hacia el presidente Gustavo Petro y el director del partido, Gabriel Vallejo, a quienes acusó de falta de atención ante los hechos denunciados.