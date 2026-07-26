Creador de contenido dio tips para no ser robado en Transmilenio: “Antes te había dicho que llevaras la maleta al frente”

El repunte de hurtos en Transmilenio preocupa a los bogotanos: mientras los robos en el resto de la ciudad disminuyen, las denuncias por este delito dentro del sistema de transporte aumentan casi un 39%, impulsando a usuarios y creadores de contenido a compartir nuevas estrategias de autoprotección ante modalidades cada vez más ingeniosas de los delincuentes - crédito fastdriveco / TikTok

Las denuncias por hurtos en Transmilenio han experimentado un aumento del 38,59% respecto al año anterior, alcanzando 30.862 casos en toda la ciudad, según el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo de la Policía Nacional (Siedco). Mientras la cifra general de robos ha bajado un 5,71%, el sistema de transporte sigue siendo foco de nuevas modalidades delictivas.

La estadística no solo contempla los incidentes en estaciones, sino también en buses troncales y alimentadores. En 2026, las estaciones han registrado 1.222 hurtos, es decir, 446 más que en el mismo periodo de 2025. Los buses han acumulado 2.150 denuncias por robo, según datos oficiales.

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Consejos prácticos para evitar robos en Transmilenio

Frente a este escenario, el creador de contenido fastdriveco ha compartido en TikTok tres recomendaciones para quienes utilizan el sistema. Él mismo reconoce que “las medidas tradicionales no están siendo efectivas”, y advierte sobre nuevas tácticas que afectan a los pasajeros.

El creador de contenido fastdriveco recomienda colocar un libro en la base de la maleta para evitar que extraigan objetos al cortarla por debajo en Transmilenio - crédito fastdriveco / TikTok

En su video mostró una maleta roja rota y explicó que ya no basta con llevarla al frente. “Antes te había dicho que llevaras la maleta al frente para que no te la abrieran y sí que te dieras cuenta. Pues ahora ya no te la abren, sino que la rompen por debajo y te sacan las cosas”, advirtió.

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Para contrarrestar esta maniobra, recomienda colocar un libro o un cuaderno en la base de la maleta: “Lo van a colocar en la parte de abajo de su maleta, que sea la base, y ahí arriba echan todas las cositas. Para que si les llegan a chuzar la maleta por debajo, no les puedan sacar las cosas si no se encuentren el libro o el cuaderno”.

El creador va más allá y sugirió una medida adicional para quienes buscan máxima protección: “Si ya quieren un tip, pero de profesionales, hermano, se pueden mandar a hacer unas placas de metal, la ponen acá abajo de la maleta... No sobra, hermano, en Transmilenio hoy en día quedar uno antipuñaladas”.

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Usuarios advierten sobre la modalidad en la que delincuentes lanzan gel en la cabeza para distraer y robar pertenencias en estaciones y buses del sistema - crédito fastdriveco / TikTok

En el mismo video, fastdriveco mostró cómo paga su pasaje con un reloj digital en el Portal del Norte, destacando que “uno puede pagar acá en el Portal del Norte con tarjeta y ya, ahí pueden entrar ustedes. No todo son cosas malas en Transmilenio, ¿no?”.

Modus operandi: el engaño del “pajarito”

El contenido también advirtió sobre una nueva modalidad de hurto que sorprende por su creatividad y rapidez. “Cuando tú vas entrando o saliendo de Transmi y tú sientes que algo te cayó en la cabeza. Tú dices: ‘Bueno, un pajarito me hizo popó en la cabeza, buena suerte’. Pero la verdad es que ningún pájaro te hizo popó en la cabeza”, relata el creador.

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Según su experiencia, los delincuentes lanzan una sustancia similar a una manteca o gel sobre la cabeza de la víctima. “Convenientemente algunas señoras o jóvenes se ofrecen a ayudarte con pañitos, empiezan a limpiarte, se te acercan, que ay no, que tienes acá, que tienes acá, ven, yo te ayudo, te quito. Y mientras te ayudan a limpiarte, te sacan las cosas, te sacan la billetera, el celular, las cositas de la maleta. Parece de película, pero ya se han visto casos” resumió.

Los hurtos dentro del sistema Transmilenio han aumentado de manera significativa el último año - crédito @TransMilenio / X

Evitar objetos llamativos y joyas

En su tercer consejo, fastdriveco insistió en la importancia de evitar portar objetos de valor. “Uno no viene a Transmilenio a un desfile de modas ni nada. Uno no se sube a Transmilenio ni con cadenas, ni con pulseras, ni con joyas. Casi que yo le recomendaría a las mujeres no subirse con aretes que parezcan de oro, porque eso sí, casos se han visto por montones que a las mujeres les rapan los aretes de los oídos”. Para él, incluso accesorios simples pueden convertirse en blanco de los delincuentes: “Hoy yo no me hubiera subido ni con reloj ni con esta bandita”.

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Reacciones de los usuarios y experiencias personales

Las respuestas de la comunidad virtual fueron sido variadas y reflejaron el sentir de quienes transitan a diario por el sistema. Un usuario narra: “A mi me dieron escopolamina fuera de San Mateo y me roban 3 palos, grande mi Transmilenio”. Otros, en tono irónico, sugirieron: “Primer tip y más importante, no use Transmilenio”.

Algunos defendieron la necesidad de usar el sistema, incluso ante la inseguridad: “Hay gente que necesita usar Transmilenio bobo hp”. Relatos de experiencias cotidianas también se sumaron, como quien recordó: “Me sorprendió lo de los pañitos, una vez en el médico una señora iba con su niño y el nene se vomitó, yo le ofrecí pañitos y me miró horrible y dijo que no y yo pensé que tan grosera”.

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