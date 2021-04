Policía de Bogotá capturó a ciudadano extranjero que extorsionó a mujer con videos íntimos

El hecho sucedió al sur de Bogotá y fue necesaria la intervención de hombres del Gaula de la Policía Metropolitana para privarlo de la libertad luego de que amenazara a su expareja, una mujer de 19 años, con publicar videos íntimos de relaciones sexuales de ella si no le daba dinero o se acostaba con él.

El sujeto, de nacionalidad venezolana, le advirtió a la víctima que publicaría fotos y videos de ambos cuando tuvieron sexo si ella no accedía a sus peticiones. Esta práctica de violencia sexual fue reportada por la mujer ante la Policía.

Tras la ruptura de la relación sentimental que la mujer sostuvo con el migrante del vecino país, ella optó por reportar todas las amenazas. Así lo reportó la víctima en un testimonio difundido por la NotiCentro 1 CM& en una estación de Policía de la capital colombiana:

Como pareja en una relación tomamos la decisión ambos de hacer unos videos y grabarnos teniendo intimidad. Después me escribió que si no tenía relaciones sexuales con él, divulgaba la información. Yo le dije que no quería volver con él, que no quería tener nada con él