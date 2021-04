Piden sanciones para la modelo ‘Cuca’ Caicedo por grabar video sin ropa ni tapabocas en Cartagena

Entre críticas y señalamientos, en las últimas horas se conoció una publicación de la influencer y exparticipante del programa ‘Guerreros’ Estefanía Caicedo, más conocida como ‘Cuca’, en la que se le ve ligera de ropa y sin tapabocas mientras camina por las calles del Centro Histórico de Cartagena, donde además se fotografió con varios ciudadanos, violentando las medidas de bioseguridad por covid-19.

La caleña, que también fue Reina Nacional e Internacional de la Cosecha Llanera (2014-1015), publicó un video en el que recorre las calles de la ciudad amurallada en tanga y pone en riesgo a los ciudadanos que, impactados y sorprendidos, decidieron verla bailar sin usar tapabocas, aún cuando los contagios por covid-19 siguen en aumento en el país.

De lado quedó la pandemia, pues pocos se resistieron a las curvas de la modelo y, por esa razón, también se sumaron al recorrido de ‘Cuca’ Caicedo para tomarse fotos y grabar cortos videos junto a la sensual mujer.

La modelo se paseó por las calles del Centro de Cartagena sin usar tapabocas y con ligerita de ropa

Sin embargo, el hecho ha desatado una lluvia de críticas por parte de los usuarios de Instagram, quienes no han dejado de señalar y hasta recordarle a la influenciadora que el covid-19 no se ha acabado y, por lo tanto, el riesgo de contagiarse o propagar la enfermedad por no usar el tapabocas sigue siendo muy alto.

Precisamente, varios ciudadanos le han exigido respeto por la ciudad y cuestionaron la falta de autoridad para aplicarle todo el peso de la ley a la modelo. Asimismo, otros se escandalizaron, especialmente, por el hecho de que exhibiera su cuerpo de la manera en la que lo hizo.

Por estos actos, ‘Cuca’ Caicedo’ podría enfrentar una multa de 936.320 pesos por no portar la mascarilla y violar lar las medidas sanitarias; y otra más de 484.544 pesos por realizar actos sexuales o de exhibicionismo, según lo establecido por el Artículo 33 - Numeral 2 -Literal B del Código de Policía.

Impactante aumento de kilos

En el último mes, ‘Cuca Caicedo’ reveló a través de redes sociales que subió más de 16 kilos, luego de someterse a unas operaciones y hacer unos ajustes de alimentación para lograr ganarle la batalla a su peso bajo.

De acuerdo con la influenciadora, el último año ha sido un absoluto reto para ella, pues a raíz de esos kilos de más, sus hábitos alimenticios tuvieron que dar un giro completo.

En efecto, la disciplina en dichos cambios dio sus frutos, y, en realidad, fueron resultados impactantes, pues después de casi un año, ‘Cuca’ quedó irreconocible.

Según relató, además de su cirugía de busto, la caleña ganó una gran cantidad de masa muscular en su cuerpo al cambiar su alimentación. Sin embargo, algunos usuarios comenzaron a especular y creyeron que el aumento en su peso también se debía a procedimientos médicos que, posteriormente, la misma modelo desmintió.

A través de una publicación en sus redes sociales, ‘Cuca’ mostró su figura en lo que denominó como un antes y un después, poniendo una foto de finales del 2019 e inicios de 2020, cuando aún no se había sometido a ninguna cirugía y cuando aún mantenía desórdenes alimenticios.

Con esta publicación, la modelo e influenciadora aprovechó para resolver las inquietudes de sus seguidores al señalar que solo se ha sometido a dos cirugías y que, en realidad, el aumento de 16 kilos fue gracias a su alimentación.

“La única operación hecha en mí fue los senos y el tumor de la nariz y claro, mi constante lucha por subir de peso, aquí pesaba 47.5 kilos y ahora 63 kilos”, señaló la ‘Cuca’, a quienes muchos esperan volver a ver en el reality ‘Guerreros’.

