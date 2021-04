Capturaron a pareja que ideó millonaria estafa con falsa venta de lechona en Barrancabermeja

El ‘Cartel de la Lechona’, así se denominó a una pareja que construyó un negocio delictivo para estafar a particulares en la ciudad de Barrancabermeja, Santander. Entre 2016 y 2019, Leidy Johana Mesa Rangel y Delio Sánchez Quintero habrían estafado a varias personas convenciéndolas de entrar a un negocio muy rentable de venta de lechona en la ciudad; sin embargo, los ingenuos invertían su dinero y lo perdían todo.

La lechona tolimense es uno de los platos más apetecidos en el centro del país, una comida típica tradicional que se prepara en el El Espinal y varios municipios del Tolima grande. Entre sus ingredientes principales se encuentra la arveja amarilla, carne de cerdo y el insulso, una especie de masa o natilla a base de maíz y panela.

De la misma forma, es comercializada en otras partes del país donde también tiene gran acogida, tanto que una pareja decidió inventarse un negocio con el que estafarían a varias personas. Delio Sánchez y Leidy Mesa fueron capturados por el CTI de la Fiscalía en Barrancabermeja, donde tienen denuncias de varios ciudadanos por haberlos estafados con un negocio de lechona.

Según el Cuerpo Técnico de Investigación, había más de 10 noticias criminales en contra de estos ciudadanos bajo la misma modalidad. El ente acusador señaló que la pareja se acercaba a particulares asegurándoles que se iban a hacer millonarios con el negocio de venta de lechona.

Su modus operandi consistía en hacerlos parte de un negocio rentable, para ello, los particulares deberían aportar una millonaria cantidad de dinero y les prometían que en utilidades iban a recibir el 70% de lo invertido, cosa que no pasó en ninguno de los casos. Supuestamente la pareja era contratada para repartir lechona, pero no tenían el capital, razón por la que buscaban a alguien que invirtiera en su negocio.

“Los procesados, al parecer, convencieron a las personas para invertir dinero en un negocio de venta de lechonas, en el que obtendrían una ganancia 70% de utilidad. Sin embargo, las víctimas no recibieron lo prometido”, informó el órgano judicial.

Varios ingenuos cayeron en el denominado ‘Cartel de la Lechona’, el portal regional Dígame.com.co recogió el testimonio de uno de los afectados que perdió 12 millones de pesos con estas personas y quien, además, era amigo del señor Delio.

“Yo fui una de las tantas víctimas, hace exactamente dos años y un mes la señora me contactó para un negocio de lechonas, muy atractivo, según ella, en campaña política y decía que la habían contactado, que necesitaban quien les diera capital y ellos tenían la infraestructura. Me pidieron 6 millones, yo conocía a su esposo Delio porque era mi amigo, me dijo que quedaban 3 millones de ganancia, a los 15 días no regresaban la plata que porque le habían duplicado el contrato pero que la plata estaba segura y me pidieron otros 6 millones. Al mes me di cuenta de evasivas y se pusieron a molestarse puse el denuncio y espero que se haga justicia”, dijo al portal José Hernández.

Según la Fiscalía, esta pareja habría captado un monto de 157 millones de pesos, producto de la estafa. Leidy Johana Mesa Rangel y Delio Sánchez Quintero fueron capturados por los delitos de estafa en modalidad de delito masa, uso de documento falso y amenazas, además, en virtud de la contundencia de las pruebas aceptaron los cargos.

Además del Cartel de la Lechona, estos delincuentes también se hacían pasar por funcionarios públicos para ser favorecidos en subsidios de vivienda e interés social en Barrancabermeja. Al portal local, Edwin García, director de EDUBA, señaló que estas personas se hicieron pasar por amigos suyos para, supuestamente, favorecer a los ciudadanos en los subsidios y planes de vivienda; solicitando sumas económicas de dinero.

Las personas, confiadas en que los iban ayudar, les daban una millonaria cifra a la pareja y no recibían ningún beneficio. “La ciudadanía esta cayendo en manos de estafadores, quienes están pidiendo dinero por la oferta institucional de vivienda. Estamos instaurando la denuncia penal sobre estas personas que están utilizando el buen nombre del gerente y de la empresa para aducir cobros; por eso pedimos que no utilicen intermediarios”, señaló el funcionario.

Vanguardia también conoció testimonio de otras víctimas, como Álvaro Parada Quiñones, trabajador de Ecopetrol y fue vecino de Leidy y Delio, a quien le hicieron creer que necesitaban dinero para el proceso de una demanda contra el Estado por una casa y una herencia. “En el 2015 les serví de fiador, a varios compañeros del trabajo les pedí prestado, fueron $80 millones. Ya he tenido 13 órdenes de embargo, hasta mi salario”, señaló al medio el desesperado hombre.

Un juez los cobijó con medida de aseguramiento en lugar de residencia, cosa con la que muchas de sus víctimas no están de acuerdo porque dicen que ellos operaban todo desde sus celulares, incluso las amenazas que les hacían cuando pensaban en denunciarlos.

