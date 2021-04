Aura Cristina Geithner regresa a la música con ‘Decepciones’, una canción para los corazones heridos

Aura Cristina Geithner. Foto: Colprensa.

Aura Cristina Geithner es el ejemplo de una mujer multifacética: actriz, modelo, empresaria, cantante, escritora, influencer y hasta creadora de contenidos en la famosa plataforma OnlyFans. A sus 54 años la colombiana ha demostrado que la versatilidad trae grandes resultados y que la pasión es la mejor amiga de todos los objetivos.

Nació en Bogotá el 9 de marzo de 1967 y aunque muchos la consideran mexicana su sangre es 100 % colombiana. Se fue a vivir al país maya desde muy niña por lo que se define a sí misma como colombiana de nacimiento, pero mexicana de crianza.

“Tuve una infancia maravillosa aunque, increíblemente para algunos, yo era una chica inteligente, precoz, pero muy tímida. Siempre sentí que tenía la capacidad para ayudar a muchísima gente (…) tenía como mi objetivo convertirme en misionera y por eso estudié relaciones internacionales”, expresó en una entrevista al Canal Caracol.

Después de hacer su debut como actriz en la telenovela La Rosa de los vientos (1990) siguieron novelas como Te voy a enseñar a querer (1990) y La casa de las dos palmas (1991). Mientras se dedicaba a estar frente a las cámaras para las pantallas de televisión empezó a fusionar su trabajo con el modelaje, la actuación en películas y hasta publicó un libro de prosa poética llamado Confesiones, editado por la editorial Planeta en 1998

Su rol como cantante lo dio a conocer en 1994 cuando lanzó su primer trabajo discográfico titulado Calor, con el sello Sonolux. Así mismo en 1997 grabó Firme hasta el fin, un álbum que sigue sin publicarse y finalmente en 2017 sacó el miniálbum llamado Música mexicana.

Ahora, después de unos años alejada de los micrófonos, Aura Cristina Geithner estrena su nueva canción: Decepciones una ranchera en la que grita por el desamor y advierte que, “Ya yo me cansé de decepciones, hablar de amores eso ya no me interesa”.

“Espero que lo disfruten tanto como yo, es un nuevo inicio. Yo siempre he pensado que cuando le hablas al amor se toca el corazón”, dijo la artista en Noticias Caracol sobre su nueva canción.

Y es que todo inició en diciembre del año pasado cuando le mostró su trabajo musical a Álvaro Picón productor de la disquera Codiscos, quien la animó a seguir adelante y la invitó a hacer parte del proyecto Triunfadores de la música popular. Decepciones es autoría de Cristian Álvarez, Hugo Marín, Edwin Zuluaga y Miguel Ángel Granada.

“El mundo ha cambiado”: Aura Cristina Geithner y Aída Cortés hablan sobre su éxito en Onlyfans

Aura Cristina Geithner y Aída Cortés son dos mujeres colombianas de 54 y 25 años, respectivamente, que en la actualidad encienden las redes sociales con el contenido para adultos que publican en la plataforma de pago Onlyfans. Aunque pertenecen a generaciones diferentes, ambas están facturando con los videos e imágenes subidos de tono y sin censura que publican en la plataforma que se ha hecho famosa por el contenido sexual pago.

Ambas mujeres estuvieron en una transmisión en vivo en el Facebook de La Red, programa de entretenimiento de Caracol Televisión, hablando sobre su experiencia en esta plataforma y las críticas que reciben por el contenido que realizan.

Aura Cristina Geithner que lleva tan solo unos meses en Onlyfans señaló que su contenido no es muy explícito. La actriz y cantante colombiana señaló que su actividad no es diferente, puesto que ella nunca ha tenido problemas con mostrar su cuerpo cuando actúa para telenovelas, “el mundo es el que ha cambiado y las oportunidades que se te presentan en las redes sociales es para donde va el mundo”.

La actriz señaló que las personas que no entienden su incursión en la plataforma digital, “hablan desde su prejuicios, no desde lo que estás haciendo”. Además, Geithner sentenció que cada persona es dueña de su cuerpo y sus deseos, razón por la que invitó a mujeres jóvenes y de su generación a abrir sus mentes y dejar de juzgar a las otras.

Sobre su contenido, Aura Cristina señaló que sus usuarios pueden encontrar la “mejor actuación de mi vida. Es que es un juego, juego con la plataforma, me divierto, estoy considerando hacer podcast eróticos, cosas que solo encuentran en esa plataforma”.

Finalizando, ambas mujeres resaltaron que la plataforma es muy rentable económicamente y Cortés le dio un consejo a Geithner, quien es más nueva en esta plataforma, “has las cosas a tu ritmo, nadie te va a presionar, nadie te puede tocar, eres tú la que decide qué hacer y el momento para hacerlo”.

