Óscar Córdoba respalda a su compatriota: “Para mí Sebastián Villa es el jugador más importante que tiene Boca Juniors”. via REUTERS/Aizar Raldes

Boca Juniors inició con pie derecho su presentación en la edición 62° de la Copa Libertadores de América, luego de derrotar en condición de visitante 1-0 al equipo boliviano The Strongest con anotación del colombiano Sebastián Villa. Y es que precisamente horas antes del partido, uno de los máximos referentes del equipo xeneize elogió al atacante y se atrevió a decir que actualmente es el mejor jugador del club.

Se trata del ex arquero Oscar Córdoba, el caleño que hizo parte del club argentino entre las temporadas de 1997 y 2001, y en el que consiguió tres títulos de liga, dos títulos de Copa Libertadores y uno de Copa Intercontinental, habló con F12 de ESPN y destacó a Villa como el jugador más destacado del esquema del técnico Miguel Ángel Russo.

“Villa es un jugador fundamental porque es permanentemente utilizado por todos los jugadores, entendiendo que con él todos tienen forma de soltar al equipo en ataque. Estás encartado, no tienes como resolver; le tirás un pelotazo a Villa y te sale a correr. Genera peligro y en ocasiones la confianza que todo el mundo necesita. Ha mejorado su puntería, está haciendo goles y da tranquilidad”, explicó Córdoba.

Y es que las palabras del ex guardameta van respaldadas por la ausencia del también Edwin Cardona, quien no ha estado presente en los últimos juegos del club. Según él, cuando Cardona no está es cuando Villa aprovecha para echarse el equipo al hombro y marcar la diferencia.

“Cardona tuvo el problema de covid y el equipo se resintió. Necesita que otro se empodere del armado y genere el fútbol que Boca necesita. Cuando digo que el jugador más importante es Villa es porque desfoga, te libera de cuando el equipo está comprimido. La estructura, la forma de pensar, invita al resto a jugar en el caso Cardona, el resto de los jugadores lo que invitan son pelotazos, Cardona invita a jugar, busca el espacio”, agregó.

Desde su llegada a Boca, a mediados del 2018, Sebastián Villa se convirtió en uno de los jugadores distintos del plantél y gracias a su velocidad ha podido marcar la diferencia.

El juego de este miércoles no fue la excepción, ya que el club argentino viajo con varias bajas importantes y su plantilla se destacaba por ser bastante joven. A esto se le sumó la dificultad de jugar en la altura, ya que disputaron el partido a 3.650 metros sobre el nivel del mar, altura de la ciudad boliviana de La Paz.

El colombiano fue una de las grandes figuras y no solo por el tanto que convirtió, sino porque pudo hacerlo en otras dos oportunidades, con lujos incluidos, y además por el despliegue y sacrificio que entregó. Una característica innata del delantero, pero que tomó mucho más valor ya que lo ratificó en un campo siempre complejo como lo es la altura de La Paz.

El Xeneize jugó un gran partido en líneas generales y la actuación de Sebastián Villa fue la que sobresalió. El gol llegó tras una corrida hacia dentro del área y una definición, luego de dos enganches, de zurda para dejar sin reacción al arquero local Daniel Vaca. Si bien el equipo de Miguel Ángel Russo luego se replegó para intentar sentir lo menos posible los efectos de la altura, no pasó sobresaltos. El sacrificio y la concentración estuvieron a la orden del día en todos los futbolistas.

En el complemento, Villa contó con dos chances clarísimas para marcar en el inicio. Una al minuto, tras un contragolpe mediante un pelotazo profundo, que terminó con el intento del colombiano, en el vértice izquierdo del área grande, de colocar la pelota junto a un palo. La pelota salió apenas desviada.

En la acción siguiente, otra vez el cafetero pudo marcar. Esta vez fue tras una salida desde el arquero con Agustín Rossi, que peinó Franco Soldano y terminó con la pelota en los pies de Villa. Tras tocar apenas el balón para que el rival pasara de largo, el delantero de Boca quedó de frente al arquero e intentó pincharla. Sin embargo, el remate no fue preciso y el guardameta terminó ahogándole el grito de gol.

