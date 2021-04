Natalia París no se dejó amedrentar por los insultos en Instagram

Foto: Colprensa

Además de las multitudinarias fiestas electrónicas en tiempos de pandemia y con las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) colapsadas, la controvertida Natalia París volvió a causar polémica en las redes sociales luego de responder a las críticas e insultos de una usuaria que la ha señalado de ser una mujer “vacía”.

“Cómo se ven de feitas algunas mujeres con su mala energía. Y que supieras lo que hago con esa energía, no la lanzarías... Me das poder”, fueron las palabras con las que la DJ y modelo colombiana Natalia Paris respondió a la usuaria que la insultó por Instagram.

Asimismo, minutos después de su respuesta, publicó una serie de historias en su red social relacionadas con las malas energías. En una de las imágenes compartidas se puede leer el siguiente mensaje: “Cuando alguien te envía un demonio a tu vida, pero no conoce lo poderosa que eres”.

Natalia París ha causado polémica en medios de comunicación durante toda su carrera. Sus últimos escándalos involucran directamente a la celebridad con supuestas actitudes irresponsables frente a la pandemia y, recientemente, con su hija Mariana Correa, de 20 años, quien fue señalada en redes sociales por ser grosera con su madre.

“Me tiene mamada que todo el mundo me escribe que ‘por qué eres tan grosera con tu mamá’, qué pereza”, exclamó Correa en un video en su red social Instagram. De acuerdo con su explicación de la situación, la modelo estaba bromeando con su hija y, en un momento, la remedó. Ante la escena, Mariana le dijo “boba”.

“Yo a mi mami la amo, eres la mejor mamá del universo, lo ha dado todo por mí en la vida y eso todos lo saben. Eso es obvio. ¿Qué persona no ama a su mamá? Yo la amo, la adoro y literalmente ella se quedó sola conmigo y sola tuvo que sacarme adelante, ¿cómo no la voy a amar?”, confesó Mariana ante sus más de 220 mil seguidores.

De acuerdo con Correa, quien se desempeña como influenciadora, también ha recibido críticas por no posar o saludar cuando París la graba para sus redes sociales. La joven de 20 años afirma que es penosa y que no es tan espontánea en frente de cámaras.

Sin embargo, compartió que su complejo ya comenzó a mejorar. “Yo soy penosa, les he dicho que soy penosa. Acá en mis redes sociales es porque yo me expreso con mis seguidores. Cuando me graba, ya sonrío”.

Incluso, comentó sobre las veces que ha tenido que salir a defender a Natalia París de sus detractores. “Mi mamá es lo mejor que yo tengo en este universo, es la más inteligente, la defiendo siempre, a la gente que habla de ella los mando a comer m-”, reveló.

Sin embargo, la joven no parece darle importancia a estos usuarios y personas que quieren dedicarse a bombardearlas de insultos y críticas, aunque ha recalcado en varias oportunidades que el tema se ha tornado cansón.

“En serio, ya me tienen cansada, no me importa lo que piensen, si quieren pensar que no la amo, que soy grosera, piensen lo que quieran”, aseguró.

Además, les recomendó que revisaran sus relaciones interpersonales para, después, juzgar a la gente que ven en redes sociales. “¿Es usted buen hijo? ¿Es bueno con su familia? ¿Tiene salud mental con su pareja o con sus hijos?”, cuestionó la joven Correa.

