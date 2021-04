Pillan a Natalia París en multitudinaria fiesta electrónica en Cartagena y sin protocolos de bioseguridad

Foto de redes sociales

Vuelve y juga, en redes sociales están criticando a la modelo colombiana Natalia París porque en las últimas horas estuvo en una de sus ya tradicionales fiestas de electrónica a la que asistieron muchas personas y que, en videos compartidos en redes y por la misma París, se ve que no llevan tapabocas para prevenir el contagio de coronavirus. La fiesta, en la que la colombiana estuvo ejerciendo como dj, fue en Cartagena, en las Playas de la Boquilla, y hay varios videos compartidos por ella en sus historias de Instagram.

Cabe anotar que en la capital de Bolívar, desde el 1 de marzo, se firmó el decreto que ordena aislamiento selectivo y distanciamiento individual como la principal estrategia en contra del covid-19, medidas que se complementan con el toque de queda y la ley seca.

En Cartagena el toque de queda rige de la siguiente manera, de lunes a jueves desde la medianoche hasta las 5:00 a. m. del día siguiente y viernes, sábados, domingos y festivos opera de 2:00 a. m. a 5:00 a. m.. Según esto, la dj paisa habría festejado hasta la madrugada de este Viernes Santo para evitar la hora límite del toque de queda.

La fiesta, organizada por Event Master Entertainment quienes manejan a varios discjockeys como la paisa, según reportó Caracol radio, fue denunciada por varios habitantes de la ciudad amurallada que evidenciaron la multitud que llegaba al lugar ubicado en las Playas de la Boquilla, al norte de la ciudad; sin embargo, las autoridades acudieron hacia la medianoche para verificar la legalidad de la fiesta y supuestamente la habrían suspendido.

Al parecer el lugar público en el que se realizó la fiesta sí tenía los permisos para el gran evento; sin embargo, violaron las medidas de distanciamiento y uso de tapabocas.

Varias de las personas que han compartido evidencia en redes sociales han dejado claro que las denuncias empezaron a hacerse antes de que iniciara la fiesta, pero se reforzaron al ver que miles de personas llegaban al lugar y no utilizaban tapabocas ni guardaban el distanciamiento.

Los ciudadanos que denuncian esta situación están preocupados pues a comparación de ciudades como Santa Marta y Barranquilla, que tienen estrictas medidas, en Cartagena han llegado muchos turistas aprovechando que en estos días festivos solo hay toque de queda y ley seca durante tres horas de la madrugada.

En los videos compartidos por Natalia París en sus historias de Instagram confirman no solo la presencia de la modelo en la multitudinaria fiesta, sino que los únicos que no estuvieron invitados fueron el distanciamiento y los tapabocas.

Vea aquí las imágenes de la gran fiesta en la que estuvo Natalia París en la noche y madrugada de estos Jueves y Viernes Santos:

A pesar de que en la gran mayoría de videos no se ve el uso de tapabocas en el lugar ubicado al norte de la ciudad, hay un pequeño clip compartido por la modelo en el que sí se ve que las personas están usando tapabocas. El momento es en horas de la noche; sin embargo, no se entiende por qué durante el día y en otros momentos de la noche no están usando este objeto.

Viendo las historias del perfil de Instagram de Event Master Entertainment se entiende que el uso de tapabocas se dio en el momento en que las autoridades hicieron presencia en el lugar. En los clips de 15 segundos se evidencia, al igual que en la cuenta de París y los asistentes al lugar, que no hay uso de tapabocas.

Sin embargo, hay unos videos en los que se ve que las personas tienen puesto tapabocas y algunos se los están colocando, entonces se escucha a la persona que está grabando el video “están los tombos (policías) acá, que le bajes un poquito” le dice a una persona que está atrás de Natalia París.

Fiesta en Cartagena sin protocolos de bioseguridad

