Naciones Unidas asegura que la existencia de disidencias de las Farc no es responsabilidad del partido Comunes

Los exguerrilleros de las FARC están siendo asesinados desde un poco antes a la firma del Acuerdo de Paz.

Carlos Ruiz Massieu, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, fue enfático en recordarle al país que no se puede culpar al partido político Comunes, antiguas Farc, que hayan disidencias que retornaron a las armas o que no participaron del proceso de paz. El funcionario fue claro en decir que desde la entidad tienen claro que hay un grupo ilegal de las Farc que nunca participó del proceso y las razones por las cuales no lo hicieron.

Sin embargo, ese pequeño grupo no es responsabilidad de quienes sí continuan en todo el proceso. En diálogo con RCN Radio, Massieu habló del informe trimestral que entregaron desde la ONU al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y en donde se hizo un llamado al Gobierno Nacional por los casos de violencia que enfrentan lo excombatientes en las diferentes regiones del país.

“Nosotros en Naciones Unidas (ONU) tenemos una clara distinción. Primero están las disidencias que nunca fueron parte del proceso y ese grupo siempre ha estado en la ilegalidad con todo lo que eso atañe. Un segundo grupo que sí fue parte del acuerdo y que luego lo abandonó y ahí se tomaron decisiones por su incumplimiento, porque fueron excluidos del proceso y sus beneficios”, aclaró al medio de comunicación.

Además, el funcionario dejó claro que existe un grupo de excombatientes, más del 90% de ellos, que siguen comprometidos con el proceso y que han cumplido con todos los compromisos a pesar de los desafíos que existen debido a las trabas que ha puesto el Gobierno en la implementación del mismo. Y nuevamente solicitó que se garantice seguridad a los exguerrilleros que están en peligro en este momento.

“A ese grupo hay que seguir acompañándolo y protegiéndolo, ellos fueron quienes tomaron la decisión correcta, quienes siguen haciendo acciones tendientes a lograr la paz, en principio con la dejación de armas y ahora con la justicia transicional”, aclaró Massieu.

Esta información la dio Massieu luego del pronunciamiento de la canciller de Colombia, Claudia Blum, en la que asegura que es culpa del partido Comunes que existan disidencias. Nuevamente, en la entrevista, el funcionario dejó claro que se está trabajando con el grupo de excombatientes que han cumplido todos los procesos y que hay que aclarar que no se pueden confundir a estos con las personas que abandonaron lo pactado o que nunca participaron.

Las declaraciones de Blum:

El pasado miércoles 21 de abril, la canciller colombiana Claudia Blum, expuso ante el Consejo de Seguridad de la ONU los avances del Gobierno nacional en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz y también argumentó cómo el Ejecutivo ha actuado frente a las recomendaciones expuestas por Guterres.

Durante su intervención llamó la atención que la funcionaria asegurara que el informe presentado por la Misión de Verificación de la ONU en Colombia no puede solamente referirse a las acciones del gobierno de Iván Duque como una de las partes que firmaron el acuerdo.

“Debe considerarse la existencia de disidencias de Farc como un incumplimiento justamente de la antigua guerrilla convertida ahora en partido político”, dijo Blum ante la ONU.

Así mismo, expuso que los enemigos del acuerdo de paz en Colombia son los criminales, incluidas las disidencias. “El 80 % de los asesinatos de los excombatientes son perpetrados por disidentes narcotraficantes. Miembros del consejo, respecto a los dos componentes del mandato de la Misión de Verificación es importante resaltar que la seguridad es nuestro mayor reto y no ahorramos ningún esfuerzo para fortalecer nuestras capacidades en esta materia”, indicó la canciller.

