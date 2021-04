Más de 2.500.000 comparendos se han impuesto durante la pandemia

La cifra equivale al 94% del total de colombianos contagiados con el covid-19. Policía Nacional.

Colombia se encuentra atravesando el tercer pico de la pandemia, y con ello las restricciones se han intensificado en las principales regiones del país. Así lo hizo saber el Gobierno nacional mediante la circular 10189 con la que decretó nuevas medidas; por ejemplo, para los entes territoriales con una ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) mayor al 85 % se les pidió implementar pico y cédula (también en el transporte público), hasta el lunes 3 de mayo, y decretar toque de queda entre las 6 p. m. y las 5 a. m. en este mismo periodo de tiempo.

Pese a ello, y a que las muertes por covid-19 siguen reportando cifras récord, la indisciplina social es un factor común en las distintas ciudades y municipios del país, razón por la cual la Policía Nacional continúa adelantando acciones de prevención y control en todo el territorio nacional, a fin de dar cumplimiento a las medidas que buscan evitar una mayor propagación del covid-19.

De acuerdo con cifras de la institución, “desde marzo de 2020 se han impuesto 2′537.228 comparendos en el país por todos los comportamientos contrarios a la convivencia, estadística que equivale al 94 % del total de ciudadanos contagiados por covid-19 en Colombia”.

Por otro lado, indicó que ha impuesto un total de 1′222.744 comparendos por violación de las medidas sanitarias, “lo que representa el 45% del total de contagios durante la pandemia”.

Asimismo, dio a conocer que por no cumplir el aislamiento obligatorio, se han impuesto 912.357 comparendos, que corresponden al 75 % de los contagios; por no usar el tapabocas han sido 175.914 (14 %); por no cumplir las restricciones a la movilidad han sido 59.608 (5%), por violar la ley seca ha impuesto 47.806 (4%) y por generar aglomeraciones 27.059 (2 %).

En las ciudades capitales se han aplicado 919.676 comparendos, siendo Bogotá la que registra más contravenciones. Por su lado, Medellín registra 124.645, Cartagena 65.243, Barranquilla 58.448 y Cali 44.357.

Los jóvenes de 19 a 29 años son los que más han sido sancionados con 667.254 (55 %); le siguen los adultos de 30 a 59 años con 482.414 (39 %), los adolescentes de 14 a 18 años con 50.559 (4 %), y los adultos mayores de 60 en adelante con 21.730 (2 %).

El Ministerio de Salud y Protección Social reportó, este miércoles 21 de abril, 17.212 casos nuevos de covid-19 en Colombia. En las últimas 24 horas se procesaron 74.113 pruebas de las cuales 50.633 son PCR y 23.480 de antígenos.

El informe también señala que, 419 colombianos fallecieron a causa de la enfermedad en las últimas 24 horas. De esta manera, el país llega a un total de 69.596 muertes desde que el virus llegó al territorio nacional.

En cuanto a las regiones con más casos reportados, Bogotá lidera con 4.402 contagiados, seguido de Antioquia con 3.420 y en tercer lugar Barranquilla con 2.110.

Ante la preocupante coyuntura sanitaria la Policía Nacional hizo un nuevo llamado a los colombianos para que continúen atendiendo las recomendaciones de bioseguridad, como el uso del tapabocas y el distanciamiento social, además del cumplimiento de las medidas dispuestas por el Gobierno nacional y las alcaldías locales.

SEGUIR LEYENDO: