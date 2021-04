Vocalista de la agrupación española Hombres G reconoció que Pablo Escobar fue su promotor en Colombia

El cantante y compositor David Summers estuvo en entrevista en el progra, ‘El Hormiguero’, de Antena 3 donde ha hablado con el periodista Pablo Motos de su trayectoria musical, de las experiencias que ha tenido durante todos sus años de carrera y de los nuevos proyectos que llegan en este 2021 con la banda. En medio de las historias que fue contando hubo una en especial que llamó la atención del mundo y fue sobre su visita a Colombia.

El vocalista de la legendaria banda contó que en su presentación en Medellín estuvo uno de sus mayores seguidores, y que aunque no lo conocieron en persona, sabían que se trataba del narcotraficante más buscado del mundo, Pablo Escobar. El hombre contó que cuando llegaron al país, sabían que viajaban en el ‘reinado’ de Pablo Escobar, “allí sí que había polvos pica pica...”, bromeó el hombre en su anecdota.

“Aquello era tremendo, no nos daba miedo porque éramos unos inconscientes, éramos unos gilipollas. Yo siempre he pensado por qué me dejó mi madre ir a Colombia. Estábamos en la habitación del hotel y oíamos tiros en la calle. Eso nos pasó en Venezuela también, escuchar disparos, asomarte y ver a un tío ensangrentado”,ha narrado el líder de la banda de pop-rock madrileña”, confesó Summers.