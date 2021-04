Partido Cambio Radical no apoyará la Reforma Tributaria

Foto de archivo. Los legisladores colombianos debaten un proyecto de ley de reforma tributaria en el edificio del congreso en Bogotá, Colombia, 18 de diciembre, 2018. REUTERS/Luisa González

Por unanimidad, la bancada del Partido Cambio Radical anunció que no acompañará la Reforma Tributaria del Gobierno Duque, cuyo trámite arrancó el pasado 15 de abril en medio de polémicas de distintos sectores de opinión del país.

La colectividad realizó el anuncio a través de su cuenta oficial de Twitter, al que adjuntó un documento de dos páginas en el que, a través de 11 puntos, expuso su disenso sobre el articulado que propone una serie de reformas a la tributación económica del país.

Para Cambio Radical, la Reforma es:

Totalmente inoportuna y en contravía con el objetivo de recuperación de la economía y el empleo que requiere el país, al tiempo que carece de unidad de materia, requisito constitucional indispensable para el trámite de cualquier ley.

Algunos de los puntos más destacados del pronunciamiento son los siguientes:

1. No al gravamen sobre las pensiones

2. No al impuesto solidario del 10% para los salarios e ingresos de personas naturales

3. No a la obligación de presentar declaración de renta por parte de las personas naturales con ingresos anuales inferiores a los 25 millones de pesos

4. No al impuesto a la riqueza, que es una expropiación de los patrimonios de las personas naturales

5. No al IVA sobre los servicios públicos

6. No al IVA a la tecnología, No IVA al Internet domiciliario del estrato 3, no IVA a celulares y computadores de gama baja

Con esta declaración, uno de los partidos políticos afines al Gobierno Duque se “baja del bus” en lo tocante a una de las reformas clave del presidente a poco más de un año de las elecciones de 2022.

Este fue el tweet enviado por Cambio Radical después de las diez de la noche del 20 de abril.

Captura de pantalla de Twitter: partido Cambio Radical se opone a la Reforma Tributaria del Gobierno Duque

Las reacciones de los parlamentarios de la colectividad no se hicieron esperar, siendo la más relevante la del representante José Daniel López, una de las voces críticas de Cambio Radical en el Congreso de la República.

López celebró el disenso de su partido con las siguientes palabras: “¡LO LOGRAMOS! La bancada de @PCambioRadical se opondrá frontalmente a la #ReformaTributaria. NO vamos a respaldar una reforma que le tira a la yugular a la clase media, los sectores populares y el empresariado colombiano. #LaVamosATumbar #NiSolidariaNiSostenible”.

Captura de pantalla de Twitter del representante José Daniel López, partido Cambio Radical, celebrando acuerdo de bancada acerca del trámite de la Reforma Tributaria del Gobierno Duque

La posición de Cambio Radical ocurre horas después que su líder natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras emitiera fuertes reparos a la reforma en su columna de opinión del diario El Tiempo.

Vargas Lleras, señaló que el gobierno se equivoca al querer imponer una reforma tributaria en medio de la crisis generada por la pandemia del coronavirus, e insistió en que este no es momento para que se adelanten este tipo de trámites.

El ex candidato presidencial y el partido Cambio Radical se mostraron en desacuerdo con la ‘Ley de Solidaridad Sostenible’. Foto: Colprensa

“El Gobierno no atendió las recomendaciones que desde diferentes sectores hemos manifestado muchos colombianos y procedió a radicar una reforma tributaria confiscatoria, discriminatoria e inconveniente en el momento más inoportuno de la crisis generada por la pandemia”, afirmó en su columna publicada por El Tiempo.

De acuerdo con el funcionario, “este proyecto de ley, sobre el cual el Gobierno sostiene que no es una reforma tributaria, tiene 14 artículos sobre como disfrazar el déficit fiscal, 17 artículos que crean gastos que lo aumentan, solo 2 artículos de risa sobre austeridad en el gasto y 129 artículos con normas tributarias”.

Lleras sostuvo que, si la administración Duque insiste en tramitar la reforma, la aplicación de la misma se debería trasladarse para el 2024 y no en el 2022, puesto que es necesario que, por lo menos, existan mínimo 3 años para recuperar los empleos y volver a un crecimiento económico.

Seguir leyendo: