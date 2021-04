Familiares de mineros fallecidos en Caldas piden que se acelere el proceso de entrega de los cuerpos

Aún no hay rastro de los mineros atrapados en mina de Neira, Caldas

Este martes 20 de abril, los familiares de los 11 mineros fallecidos en Neira, Caldas, protestaron puesto que, después de más de 20 días de sufrimiento porque los mineros estaban atrapados en el lugar, su dolor podría prolongarse unos meses más, hasta que les entreguen los cuerpos de sus familiares.

Los cuerpos de los mineros fueron rescatados el pasado fin de semana y fueron entregados a la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) de la Policía Nacional para que junto al Instituto de Medicina Legal de Manizales identifiquen a cada uno de ellos. Una vez se complete este proceso, las familias podrán reclamar los cuerpos.

Sin embargo, Medicina Legal detalla que, el proceso de identificación se hará mediante pruebas de ADN, comparando el material genético de familiares con los mineros. Esto se debe a que el accidente ocurrió después de que se desbordara el río Cauca e inundara el socavón, por lo que las víctimas quedaron debajo del agua y, según profesionales médicos, cuando un cuerpo está sumergido por más de tres días la piel se torna blanca y cuando lo van a sacar el hueso se desprende del tejido, por lo que puede que ya no existan huellas dactilares.

#LaWRadioManizales 101.7 #AEstaHora hace presencia en el corregimiento de Irra, en Risaralda, donde se adelanta una protesta por parte de los familiares de los 11 mineros que fallecieron en una mina Caldas, por la posible entrega de los cuerpos que sería entre 15 días y un mes. pic.twitter.com/vrTAiKmSSx — Mario Hernán Escobar Valencia (@MarioVPB) April 20, 2021

Este martes, los familiares de los mineros se reunieron en Irra, corregimiento de Quinchía, Risaralda reclamando que se acelere el proceso de entrega de los cuerpos de sus familiares fallecidos en el socavón. Según la W Radio, presente en el lugar de la protesta, Ana Acevedo es la madre de uno de los mineros y le pidió a Medicina Legal que “nos entreguen a nuestros familiares, como es eso que 30, 60 días, todo lo que duraron allá metidos en ese hueco, ya necesitamos que por favor nos los entreguen, ya no más dolor”.

Rosa Morales, otra de las familiares, explicó cuáles son las respuestas que han recibido y con las que no están de acuerdo. “Primero nos dijeron que por ahí en cuatro días nos los entregaban, luego que ocho y ya dicen que 36, no creo que sea justo porque esperamos con ansiedad el rescate, para otra larga espera, estamos desesperados. A mí me duele en el alma tener que seguir con esta espera tan larga para retener unos cuerpos que ya con lo que les hagan, no nos los van a devolver vivos”, señaló.

Efectivamente, Medicina Legal ha señalado que pueden tardar hasta 60 días en la identificación de los cuerpos, puesto que algunos de ellos llegaron en muy mal estado. Según el diario La Patria, algunos de los cuerpos llegaron hasta desmembrados, lo que hace que los profesionales tarden más en establecer quién es quién.

El rescate de los mineros

Después de 22 días intentando rescatar los cuerpos de los mineros atrapados en la mina de oro de la vereda El Bosque, en Neira, Caldas, las autoridades anunciaron que culminaron el proceso. En la noche del pasado 18 de abril, la Agencia Nacional de Minería (ANM) informó que, logró sacar los cuerpos sin vida de las once personas atrapadas en el socavón.

“Con un despliegue técnico especializado, el trabajo continuo de tres turnos de trabajo y el acompañamiento de las autoridades locales, gubernamentales y el liderazgo del equipo de Seguridad y Salvamento Minero de la Agencia Nacional de Minería, se logra el rescate de las 11 personas atrapadas en el socavón desde el pasado viernes 26 de marzo”, indicó la entidad en un comunicado.

Las 11 víctimas de este accidente, ocurrido el pasado 26 de marzo, son los hermanos Edwin Felipe, Milton Alexis y Diego Fernando Tabarquino; Jhon Edwin Gómez Mapura, Juan Bautista Bañol, Sandro Escarpeta, Samuel Tapasco, Sebastián Trejo, Joel José Briceño, Luis Esteban Londoño Serna y Henry Jiménez.

Cabe recordar que, el primer cuerpo fue hallado hacia las 9:30 a. m. del sábado 17 de abril, cuando se empezó el proceso, según reportó el presidente de la ANM, Juan Miguel Durán. Seguidamente, a las 10:15 a. m., se reportó la localización del segundo cadáver. Las autoridades indicaron que esos dos primeros cuerpos fueron extraídos hacia las 11:30 de la mañana del sábado.

En ese momento se informó que las labores de búsqueda y rescate continuarían a lo largo de todo el día, pero se extendieron porque la zona es rocosa y las lluvias intensas incrementan el riesgo de derrumbes, lo que hace más complicada la situación.

