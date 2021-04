Cata Gómez escandalizó a sus seguidores por el precio de un vestido que lució en su programa matutino

Catalina Gómez, una de las presentadoras de ‘Día a Día’, el programa matutino de Caracol Televisión, es conocida entre sus seguidores por su carisma y su buen gusto al vestir. Haciéndole honor a esa fama, ‘Cata’, como ella misma se hace llamar, lució un vestido precioso en la emisión de este martes 20 de abril del magazine.

La prenda está confeccionada en una tela tipo ojalillo de color azul claro, ceñida al torso y a partir de la cadera se aprecian algunos boleros muy sutiles. Los televidentes y fans de Catalina quedaron encantados con el vestido, por lo que decidieron investigar más acerca de este, sin contar con que la prenda, que en medio de su belleza se ve sencilla, costara el precio que tiene.

En medio de una sesión de ‘stalking’, varios usuarios de internet encontraron que el vestido es de una marca colombiana, específicamente de la ciudad de Medellín (Antioquia), con la que Catalina ha colaborado para sacar varias colecciones de ropa. Pero la sorpresa de las fans de la presentadora no fue esta, sino saber que el tan aclamado vestido tiene un costo de 315.000 pesos colombianos, es decir, aproximadamente unos 105 dólares.

En otras oportunidades, ‘Cata’, e incluso, Carolina Cruz y Carolina Soto, otras de las presentadoras de ‘Día a Día’, han lucido otros vestidos de esa misma marca, pero muy pocos de ellos tienen un precio que los seguidores del programa consideren asequible.

En redes ha sido viral el valor de estos vestidos y aunque muchas personas aseguran que el estilo y la calidad de las prendas seguro lo valen, también dicen que no comprarían algo de ese precio porque no está dentro de sus posibilidades económicas o prioridades. Incluso, hay quienes manifiestan que les gustaría comprar el vestido para apoyar a un emprendimiento local, pero el precio no está dentro de sus posibilidades.

Esta no es la primera vez que personajes de la farándula nacional dan de qué hablar por el precio de las prendas que visten o los elementos que compran. Recientemente, la influenciadora Andrea Valdiri ha sido tendencia por los regalos que le ha comprado a sus dos hijas: Isabella, que tiene 10 años y Adhara, que apenas va a nacer.

Valdiri ha resaltado por los regalos que le da a su hija mayor, que algunos tildan de ostentosos. Entre ellos, la influenciadora le obsequió un Mercedes Benz último modelo, un celular de alta gama y un reloj marca Cartier. En total, los presentes podrían superar los 200 millones de pesos.

A finales de marzo, la bailarina de 29 años mostró a sus seguidores su más reciente adición al ajuar de su segunda hija: un bolso marca Gucci que servirá como la pañalera de la menor. En el video, subido a su red social Instagram, se puede apreciar la auténtica caja de la casa de diseño italiana y a la influenciadora posando como si estuviera cargando a su hija.

“Miren la nueva pañalera de Adhara, miren qué cosa hermosa para esa bebé”, exclamó Valdiri en la historia, abriendo la caja en la que se encontraba el bolso.





Este medio consultó con tiendas de artículos de lujo y encontró que una pañalera de la exclusiva marca asciende los 8 millones de pesos. Dependiendo por las pieles, los aditamentos y nombres grabados en la prenda, el bolso podría superar dicho precio.

Además, para celebrar el pronto nacimiento, el pasado 20 de marzo, la influenciadora celebró un ostentoso baby shower para su hija en compañía de su familia, amigos y varios personajes de las redes sociales, entre ellos: ‘Epa Colombia’, su novia Diana Celis, Luisa Castro, ‘La Jesu’, entre otros.

