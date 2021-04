Amenazan a joven cuyo padre fue asesinado a golpes cuando lo defendía de un atraco en Bogotá

El taxista fue asesinado a golpes y con arma blanca por una turba de 10 señalados delincuentes que al parecer iban a robarle el celular a su hijo. Foto: Suministrada a Noticias Caracol.

No cesa la tragedia que vive Kevin Felipe Hernández, ahora lo tienen amenazado de muerte luego de que su padre, que lo intentaba defender de un robo, terminara asesinado a golpes por una turba de señalados delincuentes el pasado 28 de marzo en las inmediaciones del barrio Verbenal, en el nororiente de la capital colombiana.

En el informativo de televisión Citynoticias, del canal local de Bogotá City T.V., Hernández denunció que ha recibido llamadas de desconocidos que amenazan con asesinarlo si los 4 capturados por el crimen de su progenitor reciben un castigo penal.

“En una de esas me dicen que si condenan a las personas que están detenidas en estos momentos van a proceder a matarme. En pocas palabras lo dijeron así, entonces que la demora era que los condenaran”, contó Hernández.

El joven, que con su familia sigue en duelo por el homicidio de su padre, señala que por la situación que está pasando prácticamente ha sido desplazado forzadamente del sector en el que reside, entre otras razones porque hay personas que han estado rondando en las cercanías de su vivienda.

“Me da es miedo, uno entra al barrio y es como entrar a buscar la muerte. Está corriendo peligro mi familia y mis hijos. Tras de que hacen el mal uno les sale es a deber”, reiteró.

Al parecer los señalados asesinos de su padre formarían parte de una banda criminal que delinque en la zona alta de la localidad de Usaquén.

“Lo que sé hasta el momento es que es una banda muy grande la cual está viviendo en el Codito. Aparte de ser una banda, dicen que es una ‘olla caliente’, estas personas son muy peligrosas”, sostuvo.





El crimen

El padre de Kevin Felipe Hernández era un taxista que resultó asesinado por los golpes y heridas con arma blanca que le ocasionó una turba de 10 señalados delincuentes el pasado domingo 28 de marzo.

De acuerdo con su primer relato en medios de comunicación, se trataría de un grupo de presuntos criminales que le iban a robar el celular, por lo que llegó huyendo a la cercanía de su vivienda en donde su padre lo intentó defender.





Las autoridades sindicaron a Jhostyn Julián García Becerra, Miguel Ángel Morales Chirivi y Katherin Vega Reina como los perpetradores del homicidio del taxista. Foto: Fiscalía General de la Nación





“Mi papá dijo están robando a mi chino. Él reaccionó, yo recuperé mi celular y ellos van como empujándonos hacia la esquina. Una vez que llegamos allá salen más de 10 tipos. Uno sacó un cuchillo y le pegó a mi papá en el pecho. Mi papá cae inmóvil. Yo vi todo como en cámara lenta, fue tan doloroso”, dijo el joven en Noticias Caracol tras el homicidio de su padre.

El hombre fue trasladado al hospital Simón Bolívar, pero por la gravedad de sus heridas no lograron salvarle la vida.

“De no haber sido por mi papá, y si no me hubiera metido a la casa yo no estaría aquí en este momento, pero gracias a mi papá yo estoy vivo”, recordó el joven en Citynoticias.

Dos días después del homicidio, las autoridades capturaron a Jhostyn Julián García Becerra, Miguel Ángel Morales Chirivi y Katherin Vega Reina, que de acuerdo a la investigación que se lleva por este caso, son las personas que se ven en los videos de cámaras de seguridad del sector propinándole la golpiza que le provocó la muerte al taxista.

“Un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá presentó a los detenidos ante un juez de control de garantías y les imputó el delito de homicidio agravado. Los procesados no aceptaron el cargo y tres de ellos deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario”, informaron entonces en la Fiscalía General de la Nación.

Según las autoridades, dos de los capturados tienen antecedentes por posesión de estupefacientes, violencia contra servidor público y porte ilegal de armas de fuego.

El joven amenazado ya denunció las intimidaciones de las que ahora es víctima y pide que el crimen de su padre no quede impune.