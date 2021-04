“Esta vez sí me dio duro”: Lina Tejeiro reveló que tuvo COVID-19 por segunda vez

La actriz y modelo Lina Tejeiro dio a conocer que ella, sus perros y su madre padecieron la enfermedad. Foto: Instagram

Por el tercer pico, Colombia vive un alza en casos y en muertes por COVID-19. Entre las personas registradas como nuevos contagios de la enfermedad estuvo la actriz y modelo Lina Tejeiro quien, por segunda vez, vivió malos ratos a raíz del virus. Esta vez, junto a ella, se contagió su madre, Vibiana Tejeiro, y sus tres perros; quienes también presentaron sintomatología.

Después de una ausencia inusual en redes sociales, la también empresaria le explicó a sus seguidores el por qué por medio de sus historias en su cuenta oficial de Instagram, que ya tiene más de 7 millones de seguidores.

“Mi gente, volví. Estaba muy perdida porque necesitaba tiempo para mí. Aquí ando con mi madre en mi casa. Con mis perros. ¿Qué les cuento? Muchos me preguntan si me dio COVID-19. Sí, compañeros. Nos dio”, dijo la influenciadora, quien se encontraba al aire libre y sentada en el pasto al momento de dar la noticia.

Explicó que sus perros también sufrieron de la enfermedad y se les debió suministrar medicina. “Literal, les dio hasta a mis perros. No se si tiene que ver, pero también se enfermaron los tres perros con tos súper malucos, también tuvimos que medicarlos. Toda mi casa estaba inundada de COVID-19. En serio, andábamos todos medicados. Mi mamá, mis perros, la señora que me ayuda. Todos. Es la segunda vez que me da, así que cuídense mucho”, recomendó Tejeiro.

A pesar de haber sido asintomática y haber presentado anticuerpos en una prueba que se realizó el año pasado, esta vez sí presentó señales del contagio. “Perdí el olfato, el gusto y sentía escalofríos, a veces. (...) Me tuvieron que hacer nebulizaciones porque me dio una tos terrible”, señaló la influenciadora, dando fe que, en su opinión, los anticuerpos de la enfermedad duran poco.

“En septiembre me enteré de que ya me había dado porque tenía anticuerpos y me volvió a dar hace muy poco (...) En realidad, creo que la inmunidad dura solo tres meses porque sí vuelve a dar”, explicó.

“En realidad, estaba completamente asintomática hasta que me salió positiva la prueba y ahí me aparecieron todos los síntomas. Lo único que no me dio fue fiebre, me dio una tos terrible, mucho sueño y desaliento. Esta vez si me dio durito”, reveló, mientras bromeaba con que perdió el gusto “hace mucho tiempo”.

Entre sus historias, la actriz mostró en un video los síntomas de uno de sus perros, Kimmy, al padecer de la enfermedad. El canino se veía tosiendo de manera insistente y, en una de las contracciones, sacó un líquido blanco de su hocico.

“Tristemente, lo único que me ha dado en esta época ha sido el COVID-19. Duro. Y lo único que me clava es la reforma tributaria”, dijo, jocosa, la actriz que ha expresado abiertamente que se opone al ajuste fiscal propuesto por el gobierno de Iván Duque.

Además de políticos y ciudadanos del común, varias personajes de la farándula colombiana aprovecharon para alzar su voz y expresar su desacuerdo con la decisión del Gobierno. Aunque no es algo muy común en la actriz, alzó la voz en contra de la reforma tributaria y hasta etiquetó al presidente Duque.

“No al IVA en la canasta familiar, no a la reforma tributaria, no al IVA en la gasolina, no al IVA a los servicios públicos”, afirmó Tejeiro en sus redes sociales.

Asimismo, la actriz expresó el miedo que le genera esta decisión, que si bien no le ‘afectaría’ directamente, si podría hacerlo a muchas de sus personas cercanas.

“Claro que me da miedo hablar de política, pero me da más miedo que mi familia muera de hambre. Aunque yo ayudo a gran parte de mi familia económicamente, no puedo hacerlo con todos y se que alzar la voz y sentir empatía por los que no son mi familia, ayudará”, señaló la actriz.

