‘Bolillo’ Gómez aún no confirma su salida de Independiente Medellín

Ayer se disputó la fecha número 19 de la Liga Betplay que mostró los equipos que alcanzaron a clasificar a los cuartos de final. Hasta la fecha se encuentra Atlético Nacional liderando la tabla con 3 puntos, seguido de Santa Fe y Millonarios con 33, Deportivo Cali con 31, Tolima y La Equidad con 30, Junior y América de Cali con 29.

En el caso de Independiente Medellín se quedó por fuera de los ocho luego de perder como visitante frente al Once Caldas con una diferencia de dos goles. El marcador cerró con un 2-0. Quedó a tres puntos de América, posicionándose así en el noveno lugar de la tabla.

Luego de la derrota, Hernán Darío Gómez, director técnico de Independiente Medellín, en la rueda de prensa, habló sobre el futuro y el balance del club, su salida del DIM y no haber alcanzado a clasificar a los cuartos de final.

Sobre no conseguir los 29 puntos para asegurar su pase a los cuartos de final, el ‘Bolillo’ Gómez aseguró que fue por las lesiones y el brote de COVID-19, que, como comentó hace unos días en sus redes sociales, fue porque los jugadores realizaron una fiesta en la que llevaron el virus al club.

“Se enfermaron, y que pena decirlo, hay otros equipos que se enfermaron y se han ido para abajo. Y nosotros en este campeonato fuimos el primer equipo que nos enfermamos, y todos saben que fue por una rumba de estos ‘huevoncitos’ que se hicieron una rumba por allá y nos cogió y nos enfermo, casi nos mata a todos. Y estamos viniendo acá por la camiseta, por el Medellín, la institución y por profesionales”, comentó Gómez en un vídeo publicado en redes sociales.

A la pregunta sobre si se haría o no oficial su salida del DIM, el director técnico aclaró que eso era una conversación con los directivos del club y que no había nada que decir sobre eso públicamente. “Tenemos un título y una buena puntuación, no tan buena como haber sacado los 29 puntos. Yo hablo con los directivos personalmente. Por ahora, no es tema para el público”, agregó.

Ahora, luego de perder frente a Once Caldas, comentó que no tenía nada que decirle a los hinchas, “Realmente en este momento no tengo claridad para decirle algo al hincha. Un balance que nosotros podemos tener es un título que conseguimos… hubieses sido muy bueno los 29 puntos. Hicimos 26, que no es tan bueno, pero no es una decepción. En los últimos tres partidos no tuvimos la fuerza para sacar el resultado y estar en el octogonal”.

Además, el ‘Bolillo’ Gómez confesó que su equipo no es bueno atacando y que por esta razón puso a Leonardo Castro como suplente. “Nos cuesta elaborar en ataque, entonces pusimos hombres para tener elaboración. Pero la cancha fue muy pesada para ambos equipos, y apenas vimos eso tratamos de llenar con Leo Castro y Matías (Mier). Fue cuestión de trabajo y de conocimiento del equipo”.

Por último, el jugador Londoño habló sobre la disposición del equipo en el estadio Palogrande. “El planteamiento lo hace el cuerpo técnico, nosotros somos las fichas que ponen en práctica lo que venimos trabajando a lo largo de la semana. Intentamos ejecutar las acciones, porque el cuerpo técnico pensó que se iba a jugar de esa manera”.

