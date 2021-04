Karol G revela el verdadero significado de ‘Makinon’ y ‘Bichota’

La cantante colombiana Karol G. EFE/EPA/JASON SZENES/Archivo

Aunque varios asesuran que algunos términos como ‘Makinon’ o ‘Bichota’, propios del novedoso diccionario de la artista colombiana Karol G, no son otra cosa más que las palabras para referirse a lujos y veloces automóviles, la misma cantante se encargó de revelar en las últimas horas su verdadero significado,

“Ando por ahí con los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un makinon. Cristales G5 en un capsulón”, son los primeros versos de su canción ‘Makinon’, interpretada junto a Mariah Angeliq. Y aunque las dudas saltan inmediatamente para interpretar de qué se trata, hay versiones que señalan que el dichoso término hace referencia a uno de los coches más exitosos de la línea de Mercedes Benz.

Precisamente, algunos afirman que se trata del Mercedes Clase G, un auto todoterreno muy exclusivo, cuyo modelo inicial salió en 1979. El costo del lujoso vehículo oscila entre los 120.000 y los 185.000 euros, sin contar el precio de los accesorios adicionales con los que se quiera personalizar.

Ahora bien, el pasado 12 de abril, la cantante paisa Carolina Giraldo Navarro, más conocida como Karol G, sorprendió a sus más de 38 millones de seguidores con la transformación de su Ferrari. El auto pasó por una serie de modificaciones que le dieron su sello personal para quedar como todo un “makinon”.

Sin embargo, en una reciente publicación a través de su cuenta de Instagram, la cantante Karol G, una de las mayores galardonadas en la ceremonia de premiación de los Latin American Music Awards 2021, reveló el verdadero significado de la palabra ‘Makinon’.

Luego de que uno de sus seguidores comentara en la red social: “Dizque salen por carretera a lucir su makinón como Karol G y en realidad van en un Renault Sandero”, refiriéndose a la última adquisición de ‘Epa Colombia’, cuyo video estuvo acompañado con la canción ‘Makinón’ de Karol G de fondo. La cantante colombiana no se quedó con las ganas de aclarar las dudas alrededor de sus estrafalarios términos.

“El makinon no es el carro… el MAKINON es la BICHOTA que lo maneja”, respondió Karol G en su cuenta de Instagram, donde, además, aclaró que ‘bichota’ y ‘makinon’ son una referencia a lo mismo: a las mujeres empoderadas y que se aman por lo que son.

La propia Karol G se tomó el tiempo para aclararle a uno de sus seguidores el verdadero significado de 'Makinon' y 'Bichota'.

De hecho, para el lanzamiento de su sencillo ‘Bichota’, la artista colombiana también fue enfática durante una entrevista al señalar que, el significado que le da a la palabra ‘Bichota’ es el de “una cabrona mandona. La jefa”.

“Esta canción expresa mucho cómo me siento como mujer en este momento. Me siento grande, me siento libre, me siento empoderada. Me siento bichota”, detalló la artista en entrevista con Released.

Recientemente, Karol G se convirtió en el blanco de halagos y críticas durante la premiación de los Latin American Music Awards, por su vestido de estilo ‘slip’ de satín color perla, el cual hizo resaltar su cabellera azul celeste. Por un lado, fue nominada como una de las mejores artistas vestidas de la noche; pero varios internautas de redes sociales señalaron que el vestido de la paisa no fue apropiado.

Tuiteros y otros personajes de programas de chismes y entretenimiento aseguraron que el vestido de la intérprete de ‘Location’ parecía una pijama y que, de nuevo, no hizo una buena elección para asistir a una de las premiaciones de la industria musical.

Karol G fue la segunda más galardonada en los Latin AMAs con tres trofeos: sencillo del año, canción favorita - urbano y colaboración del año, todos por su éxito “Tusa” con Nicki Minaj.

“Estoy muy emocionada porque veo público... porque hay gente. Estoy feliz y agradecida por los dos años últimos que he tenido. (...) A todas las nenas que vienen en el camino... El día de mañana tú que nos ves en casa vas a estar aquí”, indicó la estrella colombiana de la música urbana.

SEGUIR LEYENDO: