El colombiano Edwin Cardona dio positivo para coronavirus y se perderá el debut de Boca en la Libertadores

Miguel Ángel Russo analiza variantes para visitar a The Strongest en La Paz este miércoles

Miguel Russo no gana para sustos. No tendrá demasiado tiempo para disfrutar la victoria que depositó a su equipo en la zona de clasificación a la Fase Final de la Copa de la Liga contra Atlético Tucumán porque tendrá que armar un rompecabezas para viajar a Bolivia. Este miércoles Boca debutará por el Grupo C de la Copa Libertadores ante The Strongest en la altura de La Paz y hay varias bajas y tocados.

El cuerpo técnico trabajó en el último tiempo con Emmanuel Mas (ayer ingresó en la etapa final), considerando que Frank Fabra estará ausente en las primeras tres jornadas de la fase de grupos por arrastrar una suspensión (fue expulsado en las semifinales de la edición pasada ante Santos de Brasil). Esa parece ser una variante cantada aunque no la única.

Marcos Rojo no registró lesión pese a haber salido en el entretiempo del partido contra Unión en Santa Fe pero no llegará por haberse contagiado Covid-19. El DT quería tenerlo entre los titulares en Bolivia, pero deberá apelar a una línea de 4 ya que tampoco estará disponible Carlos Zambrano, caso positivo de coronavirus al igual que Jorman Campuzano, otro que iba a ser titular.

Quien recibió el alta luego de haberse contagiado el virus es Nicolás Capaldo, que igualmente se someterá a un nuevo testeo en la jornada de hoy que determinará si forma parte de la lista de concentrados que viajará el martes a Santa Cruz de la Sierra y el día de partido (miércoles) a La Paz. Suele suceder que los contagiados sigan dando positivo pese a haberse recuperado y, en tal caso, el mediocampista pampeano se perderá el debut.

Russo, complicado para armar el once que debutará en Bolivia (FotoBaires)

En el duelo ante el Decano hubo dos hombres que tuvieron que ser reemplazados por sendas molestias: Mauro Zárate pidió el cambio en la primera mitad con una dolencia muscular en su pierna izquierda; Agustín Almendra hizo lo propio en el complemento por un dolor en su rodilla zurda. Lo del ex Vélez parece ser una distensión; lo del juvenil pudo haber sido más leve.

Sin contar al lesionado Eduardo Salvio (rotura de ligamentos cruzados en la rodilla izquierda), a Cristian Pavón (será inscripto en la lista de buena fe para la Libertadores pero se pone a punto en lo físico y futbolístico tras una operación en ambos tobillos) y al Pulpo González (puede llegar a formar parte del contingente aunque no juega desde enero), Boca podría registrar 9 bajas de peso de cara a su estreno en la Libertadores, dado que Edwin Cardona también dio positivo de coronavirus.

“Los jugadores Edwin Cardona y Marcos Rojo este domingo dieron positivo de Covid 19 en el test rápido y fueron aislados preventivamente a la espera del resultado del PCR”, fue el breve comunicado que publicó la entidad xeneize en su cuenta oficial de Twitter, firmado por el Dpto. Médico Fútbol Profesional.

Cinco seguras: Frank Fabra (suspendido), Carlos Zambrano, Jorman Campuzano, Marcos Rojo y Edwin Cardona (los cuatro con COVID-19). Una muy probable: Mauro Zárate (lesión). Una a confirmar: Nicolás Capaldo (jugará en Bolivia si hoy el testeo le da negativo). Una para resolver en las próximas horas: Agustín Almendra (dolor en rodilla izquierda).

Russo tendrá 48 horas para aguardar por la evolución de los lesionados y evaluar así qué once volcará en cancha en La Paz. En principio, haría descansar a Carlos Tevez para el compromiso en el estadio Hernando Siles este miércoles a partir de las 19 (arbitrará el colombiano John Ospina).

