Boca informó que Carlos Zambrano y Jorman Campuzano tienen coronavirus

Carlos Zambrano y Jorman Campuzano tienen coronavirus

Una noticia modificó los ánimos dentro del Mundo Boca. Mediante un comunicado oficial difundido por el club en las redes sociales, el Xeneize informó que los futbolistas Carlos Zambrano y Jorman Campuzano fueron hisopados este sábado y ambos dieron positivo de COVID-19.

“Los jugadores Carlos Zambrano y Jorman Campuzano fueron hisopados este sábado y el resultado fue positivo de Covid 19. Ambos permanecen aislados y cumpliendo los protocolos de rigor”, explicaron desde la institución de La Ribera.

Vale destacar que tanto el defensor peruano como el volante central colombiano (debe cumplir una fecha de suspensión) no integraban la lista de concentrados conformada por Miguel Ángel Russo para el compromiso de este sábado ante Atlético Tucumán en La Bombonera. El experimentado entrenador decidió resguardar a algunos de sus titulares pensando en el inicio de la Copa Libertadores. El Xeneize iniciará su camino en el Grupo C visitando la altura de La Paz para enfrentar el miércoles a The Strongest.

De esta manera, Russo perderá a dos piezas importantes de cara al inicio del camino de Boca en la competencia internacional. Sus casos se suman a los de Nicolás Capaldo (podría reaparecer ante el conjunto boliviano) y Agustín Obando, quienes ya habían sido aislados la semana pasada. En tanto, Cristian Pavón se reincorporó y será tenido en cuenta para el torneo internacional. Tras un reacondicionamiento físico y futbolístico Russo volvería a tenerlo en cuenta para jugar.

Noticia en desarrollo...

