Sara Corrales invitó a sus seguidores a visitar su restaurante en Medellín

Desde su cuenta de Instagram, la influenciadora, actriz, modelo y empresaria antioqueña Sara Corrales invitó a sus seguidores a visitar el restaurante que ella misma inauguró hace un año en Medellín.

En un video, la modelo paisa invitó a sus seguidores en Instagram a visitar el restaurante como parte de la reapertura económica en Medellín para que ella misma los atendiera y les sirviera un bowl de los que allí ofrecen.

Aunque Corrales es residente en México, se encuentra en Colombia adelantando negocios sobre sus próximos proyectos empresariales, entre los que está la reapertura del restaurante Vivo Live Food al público.

Desde el comienzo de la pandemia por el coronavirus, Sara había dado a conocer cómo sería el inicio de su proyecto gastronómico en la capital antioqueña, pero hasta ahora se pudo hacer oficial la apertura al público.

Sara Corrales contó a sus seguidores que el emprendimiento es familiar y estará abierto para todas aquellas personas que se animen a probar un estilo de vida más saludable. El restaurante de Corrales está ubicado en la carrera 35 # 15B-143 en el local 113 del Edificio 35 Palms y hace parte de una apuesta vegana para la ciudadanía de la capital antioqueña, que también tiene presencia en Barranquilla.

La empresaria es consciente de que Medellín es una de las ciudades de Colombia en donde los ciudadanos también están tomando esa iniciativa de cambiar hábitos y estilos de vida, eso despertó aún más su interés de reanudar el proyecto gastronómico que se vio suspendido por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Así fue la historia de cómo junto a su hermano, Sara ideó el restaurante desde que era una niña:

A pesar de que hace un par de días Sara anunció la ruptura sentimental con su pareja, se le ha visto concentrada en sus proyectos profesionales.

Al parecer, la idea se terminó de materializar luego de que la colombiana participara en el reality show Master Chef Celebrity Colombia en 2019.

En una publicación de octubre de 2019 en Instagram, Corrales llamó la atención de sus seguidores para preguntarles qué tal les había parecido su aparición en el programa televisivo de cocina:

Cuéntame qué tal te ha parecido mi paso por @masterchefcelebrityco? Te ha gustado el concurso? No tienen ni idea cómo lo he disfrutado yo! He aprendido muchisisisisiisimo y lo mejor: ¡Este programa me dio el impulso que necesitaba para lanzarme a abrir mi propio restaurante! Vivo live food es el resultado de soñar en grande