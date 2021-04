“No me soporta”: le contaron a Marcela Reyes que Sara Uribe no tiene una buena opinión de ella

Por medio de sus historias en Instagram, Marcela Reyes expresó admiración por la empresaria Sara Uribe y, afirmó, que le dijeron que ella no le cae bien. Fotos: Redes

En la farándula colombiana existen tanto amistades entrañables, como rivalidades que surgen por rumores y malos entendidos. Esta vez, la DJ Marcela Reyes opinó sobre la trayectoria de Sara Uribe, empresaria e influenciadora, destacándola por su ardua labor y sus ganas de salir adelante. Sin embargo, entre los elogios, la también creadora de contenido reveló un rumor que llegó a ella con respecto a la opinión que la ex de Fredy Guarín tenía de ella.

En su rato libre, Reyes activó la modalidad ‘Preguntas y Respuestas’ en su cuenta oficial de Instagram. En la misma, recibía nombres para opinar sobre personalidades de la farándula colombiana. Entre ellos, trascendió el de la empresaria y modelo. “Bueno, ¿yo qué puedo opinar de Sara? Puedo opinar lo que puedo percibir por sus redes sociales, que es una mujer súper emprendedora, echada para adelante, amorosa y que se desvive por su familia, por su mamá y por su bebé. O sea, eso me parece muchísimo de admirar. Es como lo que yo puedo percibir”, indicó la DJ, quien se encontraba en Estados Unidos por unas presentaciones de su set musical.

A pesar del elogio inicial, en lo personal, Reyes había recibido información de un amigo, quien había conversado de la DJ con una persona muy cercana a Uribe. “Pero ya hablando como de un tema más personal, en días pasados un gran amigo mío estuvo en contacto con su hermano, con el hermano de Sara Uribe, y su hermano expresó que Sara no me soportaba”, sentenció Reyes.

“Yo realmente no sé si esto es verdad o mentira, pero es lo único que a modo personal conozco”, finalizó Reyes, quien también opinó sobre Andreina Fiallo, Dani Duke y La Liendra, también inlfuenciadores colombianos que se mueven en las mismas órbitas sociales que la DJ.

Tiene una buena relación con la ‘Epa Colombia’

En otra sesión de ‘Preguntas y Respuestas’ en su cuenta de Instagram, la DJ y empresaria colombiana sorprendió a sus seguidores al revelar que sostiene una buena relación con Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.

De acuerdo con Marcela Reyes, entre ella y Daneidy Barrera existe una muy buena amistad, razón por la que, además, es una de sus invitadas de honor a su fiesta de cumpleaños, que se realizará próximamente. “Epa Colombia y yo nos la llevamos súper bien. Hemos hablado por teléfono, es una de las invitadas a mi cumpleaños… Ya se acerca mi cumpleaños y ustedes no se imaginan quiénes van a estar allá”, aseguró Reyes en su cuenta.

Con respecto a sus opiniones frente a Yina Calderón, Marcela Reyes manifestó que han limado las asperesas y por ahora sostienen una relación estable. “La verdad, públicamente no había querido hablar de eso porque yo nunca he tenido ningún encuentro o problema con Yina Calderón, jamás, De hecho, yo no entendía cuando ella a veces se refería a mí algo despectiva, porque yo jamás me he metido con ella, pero ya quedó súper aclarado, ya estamos en buena onda, en disposición para crecer y ser mejores cada día”, indicó.

Además de revelar el tipo de relación que sostiene con ‘Epa Colombia’ y anunciar su cumpleaños, también confesó que en algún momento de su vida probó sustancias alucinógenas; situación que la empresaria colombiana aprovechó para aconsejar a los jóvenes y a sus seguidores en general sobre los riesgos y el cuidado que se debe tener.

SEGUIR LEYENDO: