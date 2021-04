Sin pelos en la lengua: Marcela Reyes entregó detalles de su relación con ‘Epa Colombia’

Fotos: Colprensa e Instagram de Epa Colombia

A través de su cuenta de Instagram, la DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al revelar que sostiene una buena relación con Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.

En medio de una sección de preguntas realizadas en las historias de Instagram, la artista fue interrogada por varios de sus seguidores, quienes le pedían revelar si existía algún tipo de odio con ‘Epa Colombia’ y Yina Calderón, quienes, además, se han visto involucradas en una serie de controversiales afirmaciones, luego de que una supuesta clienta se quejara de la keratina de la influencer ‘Epa Colombia’ y se señalara a Yina Calderón como posible responsable de querer hacerle daño a la marca.

De acuerdo con Marcela Reyes, entre ella y Daneidy Barrera existe una muy buena amistad, razón por la que, además, es una de sus invitadas de honor a su fiesta de cumpleaños, que se realizará proximamente.

“Epa Colombia y yo nos la llevamos súper bien. Hemos hablado por teléfono, es una de las invitadas a mi cumpleaños… Ya se acerca mi cumpleaños y ustedes no se imaginan quiénes van a estar allá”, aseguró Reyes en su cuenta.

Con respecto a sus opiniones frente a Yina Calderón, Marcela Reyes manifestó que han limado las asperesas y por ahora sostienen una relación estable.

“La verdad, públicamente no había querido hablar de eso porque yo nunca he tenido ningún encuentro o problema con Yina Calderón, jamás, De hecho, yo no entendía cuando ella a veces se refería a mí algo despectiva, porque yo jamás me he metido con ella, pero ya quedó súper aclarado, ya estamos en buena onda, en disposición para crecer y ser mejores cada día”, indicó.

Además de revelar el tipo de relación que sostiene con ‘Epa Colombia’ y anunciar su cumpleaños, también confesó que en algún momento de su vida probó sustancias alucinógenas; situación que la empresaria colombiana aprovechó para aconsejar a los jóvenes y a sus seguidores en general sobre los riesgos y el cuidado que se debe tener.

“Bebés, siendo muy sincera y muy honesta con ustedes, claro que sí, en algún momento las consumí, las probé porque en mi ambiente a veces es un poco difícil no hacerlo, pero gracias a Dios yo no me quedé ahí. Gracias a Dios y a mi mundo, mis vivencias y mis experiencias decidí no quedarme ahí”, afirmó.

Actualmente, Marcela Reyes se encuentra realizando una gira por Estados Unidos.

