María Camila Osorio cayó en la semifinal del MUSC Health Women’s Open 2021

Este sábado 17 de abril, la tenista colombiana María Camila Osorio Serrano, número 135 en el escalafón de la WTA, fue eliminada del MUSC Health Women’s Open 2021 en Charlestone, Carolina del Sur, Estados Unidos, en la etapa de semifinales.

Los cucuteña quedó entre las mejores cuatro tenistas del abierto estadounidense de la categoría WTA 250 tras caer en dos sets con parciales de 7(7)-6(5) y 6-1, en un partido de una hora y 31 minutos de duración.

La campeona de la Copa Colsanitas 2021 se despidió de Charlestone en la cancha Althea Gibson Club Court con una sonrisa tras haber dejado el tenis femenino de Colombia en alto en el último mes. Al finalizar el partido, su rival, la tenista de Singapur nacionalizada australiana, Astra Sharma, reconoció el talento de Osorio, quien aprovechó para saludar a su entrenador y tomarse fotografías con aficionados que vestían la camiseta de la selección Colombia y la alentaron en Charlestone.

Así quedó el fixture de la competición en sus cinco rondas de la categoría individual femenina 2021:

Fixture - MUSC Health Women's Open 2021 en Charlestone, Carolina del Sur

Hay que recordar que Osorio Serrano llegó al torneo de tenis WTA 250 de Charlestone organizado por The Medical University of South Carolina y la marca de automóviles Volvo bajo la modalidad de exención especial (SE), por lo que no tuvo que clasificar a la competición en las fases previas pero derrotó en su debut a la tenista Polaca Magda Linette 2-1 con parciales de 6-3, 4-6 y 7-5.

María Camila, de 19 años, y actualmente número 135 en el escalafón WTA a nivel mundial, llegó a acumular ocho victorias consecutivas. Su última caída había sido el 16 de marzo de 2021 contra la eslovena Kaja Juvan en la primera ronda del Abierto GNP Seguros de Monterrey en México.





Noticia en desarrollo...

