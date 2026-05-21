Sara Uribe recibió fuertes críticas por entrevistar a Paloma Valencia antes de las elecciones presidenciales: “Caíste bajo”

La publicación desató críticas para la famosa presentadora, pues decidió compartir el video días antes de las elecciones presidenciales - crédito Sara Uribe / Instagram

El país está al pendiente de las declaraciones de los candidatos a la Presidencia de Colombia, así que cada una de sus apariciones se convierte en tema de conversación en las plataformas digitales. Precisamente, una de las más comentadas fue la que realizó la modelo y presentadora Sara Uribe para su nuevo espacio digital llamado De mujer a mujer, cuya protagonista fue Paloma Valencia.

Aunque el episodio oficial no ha sido lanzado, la famosa publicó un adelanto en sus redes sociales, en el que no dudó en expresar palabras de reconocimiento para la labor de la candidata del uribismo: “Tuvimos cara a cara a una mujer fuerte, inteligente y profundamente humana: Paloma Valencia”, escribió la presentadora en el post.

PUBLICIDAD

Continuó afirmando que: “En este espacio íntimo y sincero, desnudó su corazón frente a los micrófonos y abrió su alma en una conversación real, de esas que dejan huella. Nuestra primera invitada nos habló de sus propuestas, de sus luchas, de lo que ha vivido como mujer en la política y de lo que sueña para Colombia”.

Finalmente, se refirió a la importancia de respetar los pensamientos y la unión de la sociedad: “Hoy más que nunca unimos la fuerza de las mujeres. Porque en estas redes no se trata de pensar igual… se trata de escucharnos, respetarnos y recordar que todas, desde nuestra historia, somos poderosas”.

PUBLICIDAD

La modelo entrevistó a la candidata presidencial y a sus seguidores no les pareció - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En el clip que compartió con sus seguidores mostró cómo cuestionó a la candidata sobre temas espirituales y personales vinculados con la fe y el sentido de misión de su vida. Ante este planteamiento, Paloma Valencia respondió: “Yo le pido mucho a Dios. Siempre le pido: ‘Solo déjame ganar si puedo hacerlo bien. Si no, no me vayas a dejar ganar, porque este país merece estar bien’”, explicó la candidata sobre una de las plegarias que eleva al cielo en medio de su campaña.

El detalle de Sara Uribe con Paloma Valencia

Durante la conversación, la candidata le dijo a la presentadora que siempre lleva con ella los detalles que le entregan sus seguidores, entre los que se encuentran figuras de la Sagrada Familia, San Benito, el Sagrado Corazón, la Virgen Desatanudos, que son muy populares entre los creyentes.

PUBLICIDAD

Mientras Paloma Valencia mostraba sus pulseras, Sara la interrumpió para asegurarle que ella tenía claro que le gustaban, así que decidió regalarle una y le dio el siguiente mensaje: “Yo sabía que coleccionabas pulseritas y te hice una en especial a ti. Te hice la del hilo rojo que conduce siempre a esa historia donde uno se encuentra con uno mismo. Y porque yo sé que las mujeres poderosas como nosotras siempre dudamos de nosotras mismas”.

La modelo dijo que quería recordarle lo siguiente: “Que hoy eres una mujer espectacular, que tienes una estrella que te va a llevar siempre a donde tengas que llegar, no importa si ganas o no ganas, que para mí y para mi comunidad eres una mujer exitosa, valiosa y muy poderosa. Y que este hilo rojo siempre te recuerde el amor por tus hijos, tu familia y por tu país”.

PUBLICIDAD

Paloma se mostró feliz al recibir el regalo y no dudó en expresar su agradecimiento con las siguientes palabras: “Hermosa, Qué belleza. Wow, aquí llevaré a Sara”.

El detalle fue bien recibido por la candidata presidencial - crédito Sara Uribe / Instagram

Críticas para Sara Uribe

El espacio desató todo tipo de reacciones entre los internautas, algunos respaldaron la entrevista, pues son afines al pensamiento de extrema derecha. En contraste, gran cantidad de comentarios se destacan por su rechazo a este contenido.

PUBLICIDAD

Entre los más populares se encuentran: “La gente famosa se mete en política porque es la mejor forma de sacar dinero sin trabajar cuando los utilizan así”, “En qué momento a Sara se le hizo esto buena idea”, “Hasta aquí Sara, te dejo de seguir”, “Qué decepción” y “No Sara, no tenía que ponerse en esas para dar contenido, caíste pero muy bajo”.

La senadora Paloma Valencia sumó a su campaña a la empresaria Sara Uribe - crédito suministrada a Infobae Colombia