Fuerte crítica del exfutbolista Carlos Valdés a la reforma tributaria: “le dan beneficios a los más ricos”

A la reforma tributaria que presentó el Gobierno nacional en los últimos días le siguen saliendo fuertes críticos de diferentes sectores sociales y económicos del país. Esta vez, quien protagonizó el rechazo a lo expuesto en el proyecto de ‘Ley de Solidaridad Sostenible’ fue el exfutbolista de la Selección Colombia, Carlos Valdés, quien actualmente es analista deportivo en ESPN.

Váldes, muy recordado por su participación en la Copa Mundial de 2014 en su rol de defensor central, en los últimos años ha tenido una participación más activa en sus redes sociales sobre temas políticos, y ante esta reforma que ha generado tanto debate, no podía ser indiferente.

En su cuenta de Twitter expuso: “Se roban 50 billones de pesos al año. Fueron enemigos de la consulta anticorrupción. Le dan beneficios a los más ricos y a los que poseen tierras improductivas. Y ahora pretenden clavarnos a los demás con más impuestos. #lopagarasumadre”.

Pero el futbolista retirado no se detuvo, minutos después agregó: “Y les digo más. No les duele la muerte de los líderes políticos, tampoco que el sistema de Salud funcione a medias y menos que la educación sea precaria. Lo que más les importa es permanecer en el poder y que nadie se levante contra ellos para que no pierdan la comodidad y beneficios”.

En los mensajes publicados por el deportista en su cuenta de Twitter parece que también habla del partido de gobierno, Centro Democrático. Es de recordar que en diciembre de 2019, cuando el país pasaba por una serie de fuertes protestas sociales, Valdés salió en defensa de un activista universitario que recibió críticas de la senadora María Fernanda Cabal.

“Qué muchachito tan mentiroso. Minimiza los actos vandálicos que destruyeron la movilidad pública y asesinaron e hirieron policías. No entiendo cómo pueden ser “líderes” estos petardos que no aportan nada ni generan un empleo, pero sus deseos debemos pagárselos nosotros”, escribió Cabal sobre Alejandro Palacio, uno de los jóvenes recordado por su liderazgo en las protestas estudiantiles.

El exfutbolista no dudó en salir en defensa del joven asegurando: “A propósito de líderes, el suyo volvió trizas el acuerdo de paz, la consulta anticorrupción, es investigado por soborno y fraude procesal, por falsos positivos, por paramilitarismo, dió licencia a helicóptero de su familia que fue incautado en laboratorio de Pablo Escobar. Chimba de líder”.

Lo cierto es que, esta reforma tributaria no cayó bien ni siquiera en el mismo Centro Democrático, que tras una reunión con funcionarios del Gobierno, se opusieron a las principales propuestas y también las más polémicas como el IVA a servicios público para estratos 4, 5 y 6, el impuesto a las pensiones y ampliar la base gravable de los asalariados que pagan renta.

Esto propusieron desde el Centro Democrático:

- Servicios públicos, eliminar el IVA a todos los estratos.

- Que más personas declaren, pero no deben pagar renta quienes ganan menos de $50 millones al año. Para los primeros segmentos la tarifa debe ser simbólica. Revisaran la gradualidad de los años 2023 en adelante.

- Impuestos a las pensiones que solo se cobre a las subsidiadas de más de 14 millones mensuales.

Así mismo, desde el uribismo exponen que apoyarán una política social que “impulse el ingreso de los colombianos más vulnerables”, por lo que proponen:

- Que se mantenga el programa de ingreso solidario.

- Gratuidad en universidad pública universal para estratos 1, 2 y 3.

- Excluir del pago de IVA a 4 millones de hogares, programa de devolución del IVA.

- Mayor incentivo a la generación de empleo, joven, mayor y de mujeres.

- Ahorro estatal de 1.5% del PIB ($15 billones) a través de una reforma administrativa.

