Toque de queda continuo y ley seca: Cali estará en confinamiento el fin de semana

Vista panorámica de la ciudad de Cali. Archivo particular.

Tras haber intentado no cerrar la ciudad al inicio de la semana, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina decidió echar para atrás su decisión y decretar una cuarentena en la ciudad por el aumento en los contagios y en el porcentaje de ocupación de camas UCI. El anuncio se hizo este jueves tras una evaluación epidemiológica.

Según indicó Ospina, el confinamiento iniciará este sábado 17 de abril desde la 1:00 p.m. hasta el lunes 19 a las 5:00 a.m., además anunció que habrá ley seca desde este viernes a las 8:00 p.m. hasta el lunes a las 5:00 a.m. El alcalde insistió en que se prohíben las reuniones, así sea dentro del hogar, porque son “espacios de congregación donde tenemos altos contagios”.

“En nuestra vigilancia epidemiológica en línea hemos observado un incremento en la ocupación de unidades de cuidado intensivo a un ritmo mayor de lo previsto, una tasa de contagio más elevada y NO PODEMOS correr riesgos por ello cerraremos la ciudad”, anunció Ospina momentos antes de la rueda de prensa.

El alcalde también dijo que decretaría alerta roja en la red hospitalaria, tal cual se hizo en el departamento, con esto se suspenden los procedimientos quirúrgicos no urgentes para darle prioridad a los casos relacionados con covid-19. Actualmente Cali tiene una ocupación del 92,6 por ciento, subiendo dos puntos porcentuales con respecto al día miércoles y casi cuatro con respecto al martes, lo cual ha dejado en preocupación al mandatario quien no pretendía decretar medidas adicionales al toque de queda que corre en la ciudad hasta este viernes de 8:00 p.m. a 5:00 a.m.

Por su parte, también debido al aumento en el número de contagios por covid-19 y una ocupación del 90 por ciento de camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) en el Valle del Cauca, la gobernadora del departamento, Clara Luz Roldán, , anunció toque de queda continuo durante el fin de semana para hacerle frente a esta situación.

La mandataria aseguró que, desde la Gobernación se decretaron estas nuevas restricciones para este fin de semana para la hacerle frente a la tercera ola de contagio y señaló que la Secretaría de Salud declaró la alerta roja hospitalaria en el departamento.

“Tratamos de sostener las medidas que teníamos para no golpear tanto a los sectores gastronómicos y de la noche, pero realmente la situación es muy difícil. En este momento la Secretaría de Salud está declarando la alerta roja hospitalaria, lo que significa que estamos que estamos en ocupación de camas UCI por encima del 90 por ciento”, indicó la mandataria.

Por eso se determinó que el confinamiento total a partir de este viernes 16 de abril a partir de las 8:00 de la noche hasta el lunes 19 de abril a las 5:00 de la mañana.

En ese sentido, la mandataria señaló que, luego de terminado este plazo la administración departamental volverá a evaluar el comportamiento del virus con el fin de establecer un nuevo decreto con nuevas medidas acorde a la situación en ese momento.

Vacunación en Cali

Esta semana el ministerio de Salud anunció que se podrá empezar con el agendamiento de vacunación para la población de 65 a 59 años en Colombia, pero solo se hará en ciudades capitales. “A partir de hoy podemos empezar la vacunación en ciudades capitales de mayores de 65 a 69 años, siempre con agendamiento. No queremos vacunación sin agendamiento”, señaló el ministro de Salud, Fernando Ruiz, esto con la intención de evitar aglomeraciones

Por eso desde Cali, donde ya estaban listos para esta medida, desde el martes se empezó a agendar pacientes. “Ya vamos a empezar a agendarlos. No puede ser con agenda presencial porque es un grupo muy amplio”, puntualizó Miyerlandi Torres, secretaria de Salud de Cali este martes. Ante el anuncio, el alcalde Jorge Iván Ospina agradeció al Ministerio de Salud por la aprobación. “Es una carrera contra el tiempo por la VIDA”, puntualizó Ospina.

