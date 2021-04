“No voy a bajar los brazos ante esta búsqueda”, tía de Sara Sofía Galván llegó a Bucaramanga en busca de pistas sobre su sobrina

Sara Sofía Galván, bebé desaparecida desde finales de enero en el sur de Bogotá

El paradero de Sara Sofía Galván aún sigue siendo un misterio. A pesar de las investigaciones que han adelantado las autoridades, los testimonios de su familia y las diferentes versiones de la historia el panorama aún es incierto.

Aunque en un inicio se pensó que la menor había sido llevada a Bucaramanga, la Policía descartó esta versión. Sin embargo, este jueves 15 de abril, Noticias Caracol reveló que un barbero del barrio Campo Hermoso, de la capital de Santander, afirmó haber rapado a una niña con características similares a Sara Sofía.

El hombre le dijo al noticiero que “una mujer que se identificó como la tía de la menor, le pagó para que la dejara calva, luego le puso un gorro y se fue”, y expresó que se le hizo extraña la petición.

Después de conocer esta información, Xiomara Galván, tía de la niña llegó este jueves a Bucaramanga para hablar con el peluquero y repartir volantes en busca de más pistas.

“Me dijeron que había sido vendida en Bucaramanga. Mi hermana se la llevó el 15 de enero y de aquí nos llegó una llamada de una barbería donde aseguran que a principios de febrero a la niña la llevaron esa peluquería a cortarle totalmente el cabello”, expresó Galván al diario La Vanguardia.

En declaraciones dadas al medio santandereano, la tía de Sofía manifestó que espera poder hablar con el alcalde Juan Carlos Cárdenas para que “se una a la búsqueda, porque yo sé que Sara Sofía está viva. En Bogotá sí se han hallado restos en el caño pero no pertenecen a mi sobrina”.

Desde que iniciamos el proceso siempre he pensado que es mentira que esté muerta, no sé por qué lo hacen, por ganar tiempo. Nilson (pareja de la mamá de Sara) en un principio dijo que la niña estaba viva, que mi hermana la había regalado, es una cadena de mentiras que no sé.

Xiomara Galván también dijo al diario que su hermana, que vive en Girón habló con el de la barbería quien asegura que es la niña. “Pido que compartan la foto, aunque hay indicios de que la niña ya no esté como en las fotos, puede que le hayan cortado el pelo, la vistan como niño. Ahora somos muchos los ojos buscándola y espero tenerla pronto con nosotros”, dijo en La Vanguardia.

Finalmente, la mujer aseguró que no va a bajar los brazos ante esta búsqueda y que “Mis expectativas es llevarme pruebas para cambiar ese chip de que mi sobrina está muerta”.

Nilson Díaz volverá a declarar en el caso de Sara Sofía Galván a final de abril

Nilsón Díaz, exnovio de mamá de Sara Sofia Galván. Fotos: archivo y Policía.

Este jueves también se conoció que la Fiscalía General de la Nación decidió volver a citar a indagatoria a Nilson Díaz, padrastro de la menor quien estaría involucrado en su pérdida. Según Noticias RCN, rendirá declaración el próximo 23 de abril en la cárcel La Picota, al sur de Bogotá.

Hay que recordar que Diaz está recluido en ese lugar desde el pasado 19 de marzo y hasta la fecha ha sido interrogado varias veces por las autoridades. Inicialmente, Diaz dijo que no sabía donde estaba Sara. A finales de marzo, tanto él como la madre de la menor, Carolina Galván, cambiaron la versión y aseguraron que la pequeña había muerto el 27 de enero y su cuerpo lo habían tirado en el río Tunjuelito. La primera en revelar esta versión fue Carolina, enlodando a su expareja.

“A las 6 de la tarde Nilson se para a mirar la niña, cuando él manda a los niños para la sala y me llama: ¡Caro, venga!, cuando yo veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces yo me ataqué a llorar y llorar y empezaba a mover la niña para que se despertara y ya no despertó” - Carolina Galván

En el relato de Carolina abundan detalles sobre cómo ambos fueron indiferentes con los síntomas de la niña. También reveló que posterior al deceso, Diaz envolvió a la niña de pies a cabeza con una cobija azul, la metió en un costal y la dejó en la sala. Dos días después, según el relato de la madre, Nilson le confesó que había tirado el cuerpo de Sara Sofía a un caño del barrio Class Roma, en la localidad de Kennedy.

Ante estas declaraciones, las autoridades han emprendido una búsqueda por el río Tunjuelito para buscar el cuerpo de la menor. Recientemente, el 8 de abril, miembros de la Policía Nacional y la Fiscalía sacaron a Díaz de la cárcel por unas horas y lo llevaron a Medicina Legal para la toma de muestras de sangre con el fin de cotejarlas con los rastros hallados en la casa donde vivía con sus hijos.

Luego, el hombre fue llevado al punto exacto donde, según su relato, tiró en una lona blanca el cuerpo sin vida de la menor en el río Tunjuelo, al sur de Bogotá. Por lo que la Policía, con ayuda de personal de la Defensa Civil, seguirá buscando por ese afluente el cuerpo de la menor.

Hasta la fecha, el grupo de rescate asegura que ha recorrido la zona en varias ocasiones sin éxito, por lo que decidió cambiar de estrategia y lanzó varios maniquíes para saber cuál habría sido el rumbo del cuerpo de la menor.

