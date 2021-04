Majo Vargas habla de cómo sobrelleva las críticas que le hacen a su físico

María José Vargas. Imagen: Instagram: @majovargas1

Ser una figura pública hace que se esté expuesto las 24 horas del día a todo tipo de comentarios. Por un lado, están los fanáticos brindando siempre su apoyo e inundando las redes sociales de sus ídolos con comentarios de admiración y por el otro están los ‘haters’ dispuestos a destruir a cualquier persona con sus palabras despectivas e hirientes.

Ahora, en pleno furor de las redes sociales debe ser difícil para los famosos lidiar con todo lo que se dice sobre ellos en Internet. Y, de hecho, recientemente la actriz paisa, Majo Vargas, se unió a la dinámica de ‘Hazme una pregunta’ en sus historias en Instagram y uno de los interrogantes hablaba de “¿Cómo haces para omitir las críticas poco constructivas respecto de tu apariencia física?”.

Posteriormente, Vargas – de actualmente 19 años de edad – resaltó la importancia de no hacerle caso a los comentarios denigrantes de otras personas.

“Porque me comprometí conmigo misma, porque me perdoné y me acepto tal cual soy, porque me autocritico constructivamente, porque entendí que todas somos bellas a nuestra manera, que todas brillamos y no puedo permitir que una persona externa denigre o rebaje todos esos procesos que he llevado tan dificultosos, largos y que aún sigo en ellos”.

María José Vargas Agudelo ha logrado convertirse en una de las actrices juveniles más populares de nuestro país. Comenzó su carrera en la actuación desde muy pequeña. Tenía aproximadamente diez años cuando grabó su primera telenovela: ‘Tres milagros’, protagonizada por Johana Bahamón, Angélica Blandón y Farina, y emitida por el Canal RCN.

Desde entonces se ha mantenido vigente en la industria participando en otros proyectos televisivos como ‘Comando Élite’ (RCN), ‘Lady, la vendedora de rosas’ (RCN) y ‘La reina del flow’ (Caracol), entre otras producciones.

Es de mencionar que, es hermana de la también actriz, Yuri Vargas, quien cuenta con una reconocida trayectoria en el país.

Por otro lado, además de la actuación otra de las grandes pasiones de Majo Vargas es la escritura. En 2019 sorprendió a sus admiradores con el lanzamiento de su primer libro titulado ’'Constelando en el amor’, que incluye varios poemas.

En esta misma línea también tiene un blog llamado ‘Relatos de una adolescente’.

Y, en cuanto a su vida sentimental, desde hace más de un año sostiene un noviazgo con Julián Cerati, sobrino del fallecido cantante argentino Gustavo Cerati, recordado por haber sido el vocalista de la legendaria banda de rock, Soda Stereo.

De hecho, en una de sus últimas publicaciones juntos, que data de noviembre de 2020, Vargas le dedicó un amoroso mensaje a su novio. “Cautivada por el ser más encantador e interesante que se puede conocer en la vida. Me enamoré de la manera en la que me abrazas el alma… Siempre reconfortante y amoroso. Me enamoré de tus gestos al hablar, sonreír y hasta llorar... porque he aprendido a amar cada una de tus facetas”.