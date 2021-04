Así luce en la actualidad Carlos Kaju, quien interpretó al hijo de ‘Pedro, el escamoso’

Foto 'Pedrito Coral' captura de pantalla, Foto Carlos Kaju @ carloskajuactor

Sin duda alguna el actor Miguel Varoni la sacó del estadio con su interpretación de ‘Pedro Coral’, un particular y estrafalario hombre con una pinta muy llamativa y una forma de bailar única y divertida que logró conquistar a la audiencia. Sin embargo, no fue el único personaje de ‘Pedro, el escamoso’ que le robó el corazón de los televidentes, también lo hizo ‘Pedrito’, el hijo de ‘Coral’ que fue interpretado por Carlos Kaju.

Por aquel entonces el actor contaba con aproximadamente ocho años de edad, y ahora, con 28 años y dos décadas después del estreno de la novela, Kaju continúa recordando su personaje con mucho cariño. Además, siendo muy pequeño conoció lo que era la fama.

Carlos Kajú. Foto: Instagram @carloskajuactor

“En uno de esos viajes que hacíamos con ‘Pedro’ fuimos a Popayán y eso era impresionante. Desde el avión se veía la gente, y me estaban esperando, estaban esperando a ‘Pedrito Coral’ y cuando llegué eso era wow, impresionante, muy hermoso. La gente con su sencillez me transmitía cosas muy bonitas con su sonrisa”, relató para el programa La Red.

Tras el final de ‘Pedro, el escamoso’, Carlos Kaju continuó con su carrera en la actuación. Entre sus proyectos posteriores están ‘Chisgarabiz’, estrenada en el año 2004 por el Canal RCN. Otro proyecto que recuerda con aprecio. “Hermosa producción, hermosos recuerdos, grandes compañeros, grandes amigos”, escribió en su cuenta de Instagram. Es de resaltar que en esta producción el actor pudo cantar.

Karlos Kajú, interpretó a Pedrito Coral. Foto: Instagram @carloskajuactor

También participó en ‘Escobar, el patrón del mal’ interpretando el personaje de ‘Gonzalo Jiménez’. Además, de darle vida a ‘Jeremías Gallego’ en ‘Esmeraldas’. También pasó por ‘A corazón abierto 2’ como ‘Jason’ y fue ‘Alias Raúl’ en ‘La niña’.

También ha dado el salto al cine y en 2018 se estrenó ‘Pickpockets’, película de la que hizo parte.

Desde sus redes sociales Kaju frecuentemente recuerda todas las producciones en las que ha estado publicando fotografías o breves clips de sus actuaciones y acompañando sus post con mensajes de agradecimiento.

Por otro lado, no todo ha sido color de rosa para el actor. El hecho de haberse convertido en una figura pública desde tan pequeño ha hecho que se esté expuesto a todo tipo de comentarios, entre burlas y hate. De hecho, en uno de sus últimos post en Instagram ha recordado algunas de las frases hirientes y los insultos que ha recibido a lo largo de su carrera.

Karlos Kajú, interpretó a Pedrito Coral. Foto: Instagram @carloskajuactor

“Por acá dejo algunas cosas suaves que me dicen. En su momento me afectaban, en mi niñez y adolescencia, pero hoy no: “El Michael Jackson barato”, “se echa cloro”, “feo desde niño”, “fracasado”, “qué asco de negro”, y muchas más cosas (…) algunas personas tienen la imposibilidad de expresarse en sus vidas cotidianas entonces buscan derrochar todo esto comprimido desde otros medios”.

Sin embargo, Carlos Kaju se ha sabido sacudir toda esa negatividad impidiendo que este tipo de cosas le afecten. Pero decidió aprovechar su experiencia para hacer un llamado al respeto y no caer en el bullying.

“Un poco de respeto no sobra porque muchas personas sí sufren con este tipo de expresión cuando representa un ataque”.

