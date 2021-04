‘Pedro, el escamoso’ lideró el rating en Colombia del 15 de abril de 2021

En las últimas semanas el primer lugar del rating en Colombia se lo han disputado dos producciones de Caracol Televisión: la telenovela ‘Pedro, el escamoso’ y el reality ‘El Desafío: The Box’. Sin embargo, el pasado jueves 15 de abril fue la producción protagonizada por Miguel Varoni la que se quedó con el primer puesto al obtener un puntaje de 10.1 en rating.

Es de recordar que, ‘Pedro, el escamoso’ se estrenó con gran éxito en el 2001 y esta es su primera repetición.

En el capítulo del pasado jueves los televidentes fueron testigos del regreso del ‘Doctor Perafán’ (Jairo Camargo) a la casa de ‘Las Pacheco’ después de que éste quedara en libertad. Sin embargo, al llegar a la vivienda se encontró con que su esposa, ‘Doña Nidia’ (Alina Lozano) recayó en el alcohol sumida por la tristeza de tener que entregarle su casa a ‘Las Dávila’.

A su vez, ‘Pedro Coral’ (Miguel Varoni) decide comprarle a la ‘Doctora Paula’ (Sandra Reyes) la casa de ‘Las Pacheco’ para que estas puedan conservar su propiedad. Empero, ‘Paula’ se niega rotundamente alterándose por la propuesta. Por otro lado, ‘Lidia’ (Bibiana Navas) salió victoriosa de su operación por cáncer de seno.

Ahora, ‘El Desafío: The Box’ consiguió el segundo lugar con 9.9 puntos. Durante el capítulo el equipo Alpha demostró que no tiene alianzas con ningún otro equipo, y aunque hasta el momento no había sentenciado para el ‘Desafío a muerte’ a los integrantes de Omega, esta vez decidieron ir por ellos y le pusieron el chaleco a Acho.

De este modo, Tin y Esteban de Beta, y Acho y Morales de Omega se enfrentaron en un ‘Desafío a muerte’ que dio como resultado la salida de Tin, el capitán de Beta y quien ya había participado en el ‘Desafío Súper Humanos 2016’.

Con la salida de ‘Tin’, el equipo Omega está logrando su objetivo, pues desean sacar los capitanes, quienes ya habían participado en versiones anteriores del reality. Es el caso también de Olímpico (ganador Desafío Súper Humanos 2018) y Gago (participante Desafío Súper Humanos 2017). Es de recordar que fue Omega quien sentenció al paisa.

El tercer lugar en el rating le corresponde a ‘Enfermeras’, producción del Canal RCN, con 9.7 puntos. La historia es protagonizada por Diana Hoyos y Sebastián Carvajal.

‘Pa quererte’, también del Canal RCN, se ubica en la cuarta posición con 8.5 puntos. Esta es su segunda temporada.

Noticias Caracol cuenta con 7.5 puntos y está en el quinto lugar.

Finalmente, al más reciente estreno del Canal RCN, ‘Lala’s spa’, no le ha ido muy bien en el rating. Se ha mantenido en la sexta posición ahora con 6.1 puntos. La actriz venezolana, Isabella Santiago, es la protagonista de la producción. El resto del elenco lo integran otros actores como Zulma Rey, Luly Bossa, Ernesto Ballén, Diana Belmonte, entre otros.

