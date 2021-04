Reportan bloqueos y cierres de estaciones en TransMilenio por protestas de comerciantes en Bogotá

Bloqueos en Bogotá. Foto: Twitter.

Desde muy temprano en la mañana de este jueves, varios comerciantes de Bogotá bloquearon la avenida NQS, a la altura de la calle 75, en rechazo a los confinamientos que decretó esta semana la Alcaldía Mayor de la capital para enfrentar la pandemia y su tercer pico.

Debido a las protestas, el sistema de transporte masivo de Bogotá, TransMilenio, tuvo que cerrar las estaciones Avenida Chile y NQS Calle 75. Así lo informó la empresa en su cuenta oficial de Twitter.

“Posteriormente toman la calle 26 al occidente hasta Recinto Ferial, donde se realiza retorno, para tomar la carrera 33 y retomar el trazado en la estación Av. Eldorado, sentido Sur - Norte. Cerradas estaciones entre Universidad Nacional y NQS Calle 75″, informó TransMilenio.

#TMAhora(12:18 p.m.) Debido a bloqueos en la troncal NQS, se llevan a cabo desvíos operacionales de la flota por la Av. Caracas - Sentido Norte - Sur : la flota toma la Av. Caracas al sur hasta el interconector de la calle 26 (...👇) pic.twitter.com/WMFwHnN1Tm — TransMilenio (@TransMilenio) April 15, 2021

“Salimos a protestar porque nos están cerrando muchos días a la semana. Solo queremos ser escuchados, que nos dejen trabajar. Que la alcaldesa que nos escuche. No más cierres”, expresó un comerciante, quien se unió a la protesta, en diálogo con la emisora BluRadio.

De acuerdo con lo que recopiló la también frecuencia radial, La FM, son más de 10.000 los comerciantes que salieron a diferentes puntos de la ciudad para protestar contra las restricciones que regirán desde esta noche en la capital colombiana.

Según ese medio, los puntos de manifestación se concentran en las localidades de Puente Aranda, Mártires, Ciudad Bolívar, Antonio Nariño, Suba y Barrios Unidos. Además, varios de estos trabajadores aseguraron que, pese a lo decretado por el Distrito, mañana viernes abrirán sus establecimientos debido a que las cuarentenas ocasionan serios déficits económicos para ellos.

Por su parte, en diálogo con La FM, el presidente de la mesa técnica de comerciantes de San Victoriano, William Rojas aseguró que “hoy estamos protestando y marchando en diferentes puntos de la ciudad con 10 mil a 15 mil comerciantes y mañana 16 de abril convocamos a la desobediencia civil, e invitamos a todos para que abran sus respectivos locales. Ya no aguantamos más y esta vez es en serio”.

Otros gremios, como el de las peluquerías, denunciaron que los cierres ocasionarán repercusiones en quienes dependen de este servicio.

“En mi local somos 12 personas las que dependemos de los clientes que ingresan y ahora de nuevo nos toca cerrar. La mejor época para ventas siempre serán los fines de semana, manejamos los protocolos de bioseguridad y no trabajamos los 12 estilistas”, dijo a La FM, Saúl Perdomo, representante del gremio de peluquerías de Bogotá.

El centro bogotano, que concluye un importante sector de la economía de la ciudad, será uno de los epicentros en los que cientos de comerciantes rechazarán lo anunciado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; así lo manifestó Diego Camargo, representante del gremio de ventas de San Victorino.

“Hoy vanos a protestar aquí en la plaza de La Mariposa, las ventas no dan resultado, los gastos, los pagos y la comida de mi familia no me permiten cerrar el local y como mi caso hay muchos. Los comerciantes estamos desesperados, cierran locales que tienen protocolos para atender, sabemos que el virus nos puede matar, pero entonces debería cerrar Transmilenio que también es un foco de contagio”, expresó.

La alcaldesa López decretó la alerta roja hospitalaria en la ciudad a partir de este miércoles 14 de abril. La decisión, llega con nuevas medidas para detener el contagio del covid-19 en la capital del país.

“Bogotá entra en alerta roja hospitalaria! Ayer teníamos un 76 % de ocupación de UCI general y la evolución del CRUE nos indicó que ese porcentaje se va a sostener. Es decir, por ocupación de UCI hemos superado el umbral”, informó Claudia López.

Así las cosas, nuevamente habrá cuarentena general desde hoy, jueves 15 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 19 de abril a las 4 de la mañana. Así mismo, desde el jueves 22 de abril a las 11:59 p.m. hasta el lunes 26 de abril a las 4 a. m., sin embargo, se revisarán estas medidas con el Comité Epidemiológico Nacional para determinar posibles modificaciones.

Espere más información...