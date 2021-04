Melina Ramírez habló de cómo es la crianza de su hijo con su ex, Mateo Carvajal

Melina Ramírez y Mateo Carvajal

A finales de diciembre de 2019 la presentadora caleña, Melina Ramírez, y el influencer y ganador del ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’, Mateo Carvajal, anunciaron la ruptura de su relación sentimental luego de un poco más de dos años de estar juntos y un hijo de por medio llamado Salvador, nacido en julio del mismo año.

Desde entonces la expareja ha demostrado que las cosas acabaron en buenos términos y hacen todo lo posible para hacer un gran trabajo como padres en cuanto a la crianza de su pequeño hijo.

De hecho, recientemente y, por medio de sus historias en Instagram, Mateo Carvajal les pidió a sus más de tres millones de seguidores que le hicieran algunas preguntas. Una de ellas estuvo enfocada en cómo era su relación con Melina Ramírez respecto a la crianza de Salvador.

“Los dos aprendemos cosas nuevas todos los días y siempre estamos pensando en función del bienestar de Salvador, en qué puede ser lo mejor para él. Nos escuchamos, las cosas las tratamos de conciliar siempre y ahí va ese proceso”.

Es de recordar que Mateo y Melina se conocieron en el ‘Desafío Súper Humanos Cap Cana 2017’ cuando él era participante y ella era una de las presentadoras. Poco después iniciaron su noviazgo y rápidamente se convirtieron en una de las parejas más populares de la farándula nacional.

Incluso tenían un canal en conjunto en YouTube llamado ‘Melina y Mateo conectados’ y hasta se tatuaron sus nombres. La presentadora se tatúo ‘Mate’, mientras que su entonces novio se tatuó la palabra ‘Meli’. Sin embargo, tras la ruptura ambos modificaron sus tatuajes.

Por otro lado, actualmente Melina Ramírez está en una relación sentimental con el actor Juan Manuel Mendoza a quien le dedica tiernos mensajes en redes sociales como: “Cuando pensaba que no volvería a creer en el amor, tú me diste mil razones para hacerlo. Gracias por eso. Gracias Dios por su vida y por ponerlo en mi camino”, publicó en su cuenta de Instagram como felicitación de cumpleaños para el actor.

Sin embargo, Mateo Carvajal se ha mantenido soltero, pero ha resaltado que en un futuro le gustaría convertirse en padre nuevamente. “Este cuento de ser papá a mí me encanta y es lo mejor que me ha pasado en la vida. En estos momentos no porque quiero centrar toda mi energía y atención en Salvador, en mi hijo, pero más adelante, ¿Por qué no?”, confesó en la misma dinámica de ‘hazme una pregunta’.

Y, a través de sus redes sociales ha demostrado ser un papá muy pendiente y divertido, que disfruta de pasar tiempo con su hijo y publicar fotos y videos que dan cuenta de los momentos que pasan juntos. Del mismo modo, Melina Ramírez también es fan de publicar fotografías de los mejores instantes que pasa al lado de Salvador.